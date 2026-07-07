​Cipolletti: demolieron dos aguantaderos en Michi Michi y recuperaron una moto robada 

La Municipalidad de Cipolletti realizó un operativo conjunto con la Policía de Río Negro en una zona rural del barrio Michi Michi. Se desmantelaron dos construcciones utilizadas como escondite delictivo y se halló una motocicleta robada.

La Municipalidad de Cipolletti llevó adelante este lunes un nuevo operativo de recuperación de espacios públicos en el barrio Michi Michi, donde fueron demolidas dos construcciones precarias que eran utilizadas como aguantaderos vinculados a distintos hechos delictivos.

El procedimiento se concretó durante la mañana en la zona rural de la ciudad y fue resultado de tareas de investigación de la Policía de Río Negro, junto al aporte de denuncias vecinales y el trabajo articulado con el Municipio.

Las estructuras desmanteladas funcionaban como refugio de personas involucradas en hechos delictivos y, según la investigación, también eran utilizadas para el ocultamiento de elementos sustraídos en robos. En el marco de la causa, ya hay personas detenidas con prisión preventiva.

Durante el operativo, además de la demolición de las casillas y el retiro de los restos, los efectivos hallaron una motocicleta de 150 cc oculta entre la vegetación de una alameda cercana.

Tras la verificación del número de chasis, motor y dominio, se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo ocurrido en el mes de junio, por lo que fue incautado para su posterior restitución.

Desde el Municipio destacaron que estos procedimientos forman parte de una política sostenida de recuperación de espacios públicos y prevención del delito en distintos sectores de la ciudad.

El intendente Rodrigo Buteler subrayó el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y el aporte de los vecinos, y aseguró que en lo que va de la gestión ya se demolieron más de 30 aguantaderos en Cipolletti.

Asimismo, resaltó la incorporación de tecnología y sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial, que —según indicó— permiten detectar vehículos con pedidos de captura y reforzar el anillo de seguridad en los accesos a la ciudad.

El operativo se enmarca en una estrategia de control territorial que, según las autoridades, busca reducir los espacios utilizados para actividades ilícitas y devolverlos a la comunidad.