​Más de 254 kilos de droga ya fueron retirados de circulación en Neuquén ​

Entre el 28 de febrero de 2025 y el 16 de julio de 2026, la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén llevó adelante cientos de procedimientos tras la implementación de la Ley Provincial Nº 3.488, que otorgó a la provincia competencias para investigar el narcomenudeo.

La política de seguridad impulsada por el Gobierno de la Provincia continúa mostrando avances en la lucha contra el narcotráfico. Desde la entrada en vigencia de la Ley Provincial Nº 3.488, que permitió a Neuquén asumir competencias en la investigación del narcomenudeo, la Dirección Antinarcóticos de la Policía provincial realizó 366 allanamientos en inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes. A ello se suman 66 operativos propios y con canes detectores de narcóticos, fortaleciendo las tareas de prevención, investigación y desarticulación de organizaciones dedicadas a este delito.

Como resultado de estos procedimientos se secuestraron 211,7 kilogramos de cannabis sativa, 42,4 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 31 dosis de éxtasis, además de clonazepam, ketamina y hongos alucinógenos. En total, más de 254 kilogramos de drogas fueron retirados de circulación, evitando que estas sustancias llegaran a los barrios y a miles de potenciales consumidores.

Las investigaciones también permitieron secuestrar 91 armas de fuego, 2.470 municiones, 86 vehículos, 210.445.700 pesos y 30.493 dólares. Además, se dispuso la clausura de 33 inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes y la demolición de cinco viviendas vinculadas al narcomenudeo, una medida orientada a recuperar esos espacios para la comunidad y evitar que vuelvan a ser utilizados para actividades delictivas.

En el mismo período, 145 personas fueron privadas de la libertad -98 hombres y 47 mujeres- como resultado de las investigaciones desarrolladas por la Dirección Antinarcóticos y del trabajo articulado entre los tres poderes del Estado.

A estos resultados, correspondientes al período comprendido entre el 28 de febrero y el 16 de julio, se suman los procedimientos realizados durante el último fin de semana. En San Patricio del Chañar, la Policía del Neuquén concretó diez allanamientos simultáneos que permitieron desarticular una organización dedicada al microtráfico, detener a seis personas y secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo, vehículos y otros elementos vinculados a la investigación. Además, en otro operativo realizado en la ciudad de Neuquén, personal de Antinarcóticos incautó un kilogramo de marihuana, en el marco de una nueva investigación por comercialización de estupefacientes.

La Ley Nacional 26.052 habilitó la desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes y Neuquén adhirió mediante la Ley Provincial Nº 3.488, que entró en vigencia el 28 de febrero de 2025.

Al respecto, el gobernador Rolando Figueroa reafirmó el compromiso del Gobierno provincial para combatir este delito y sostuvo que “desde el gobierno tenemos un firme compromiso y una gran convicción de poder combatir el delito”. En ese sentido, recordó las inversiones realizadas en infraestructura, armamento, equipamiento, vehículos y tecnología para la Policía, y destacó el trabajo conjunto de los poderes Legislativo y Judicial para fortalecer la lucha contra el microtráfico.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, aseguró que “estos resultados son producto de una estrategia integral de seguridad que el gobernador Rolando Figueroa nos encomendó llevar adelante desde el primer día de gestión. Detrás de cada procedimiento hay planificación, inteligencia criminal, análisis de información, coordinación con la Justicia y una Policía cada vez más capacitada y equipada para enfrentar al narcotráfico”.

Y agregó: “Vamos por el camino correcto: desarticulamos puntos de venta, sacamos drogas y armas de circulación, recuperamos espacios para los vecinos y enviamos un mensaje claro a quienes delinquen: en Neuquén hay un Estado presente que investiga, actúa y no baja los brazos”.

La desfederalización del narcomenudeo permitió que Neuquén cuente con una respuesta más rápida, cercana y efectiva frente a este delito. A partir del fortalecimiento de la Dirección Antinarcóticos, la incorporación de recursos, la capacitación permanente del personal y el trabajo conjunto con la Justicia, la Provincia consolida una estrategia integral que no sólo apunta a perseguir a quienes comercializan drogas, sino también a recuperar espacios para la comunidad, desarticular redes delictivas y reforzar las condiciones de seguridad en todo el territorio.