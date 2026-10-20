​Senillosa: EPAS licita dos nuevas perforaciones que aumentarán la producción de agua potable ​

Las nuevas fuentes de captación sumarán caudal a la red, sostendrán la presión durante el verano y acompañarán el crecimiento de la localidad, con impacto directo en la Zona Norte y en los barrios Costa Limay, FONAVI y San José. La inversión estimada de más de $212 millones del tesoro provincial.

El Gobierno provincial, a través del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre la apertura de sobres de la licitación pública para la ejecución de dos perforaciones de agua potable en Senillosa. La inversión estimada asciende a $212.828.656.

Las obras se enmarcan en las acciones orientadas a mejorar la infraestructura básica de la localidad y dar respuesta a su crecimiento poblacional, que año a año incrementa la demanda sobre el sistema de abastecimiento.

Más agua para el sistema

Las perforaciones son el origen del servicio: es allí donde se capta el agua que luego llega a cada hogar. Por eso, sumar dos nuevos pozos significa aumentar la capacidad de producción, es decir, el volumen de agua disponible para abastecer a los usuarios, y no solo mejorar la forma en que se distribuye.

Además, contar con más puntos de captación le otorga al sistema mayor respaldo operativo: ante picos de consumo o tareas de mantenimiento, el servicio dispone de más alternativas para sostener el suministro sin afectar a los vecinos.

Durante los meses de calor, las altas temperaturas disparan el consumo domiciliario y exigen al máximo el sistema. Las nuevas perforaciones permitirán afrontar esos picos con más caudal disponible y presiones más estables, en una etapa del año en la que el servicio es especialmente sensible para los vecinos.

Dónde se ubicarán

La planificación técnica de las obras apunta a resolver puntos críticos de la red: