​Una semana de lluvias pone en alerta a distintas zonas de Neuquén ​

Desde la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos advirtieron sobre fenómenos repentinos, acumulación de agua y posibles complicaciones en rutas y zonas ribereñas. Recomiendan seguir los canales oficiales de información.

Puente sobre el río Chimehuín, en el sur de la Provincia.

Las lluvias y tormentas previstas para gran parte de esta semana mantienen en alerta a distintos sectores de Neuquén. Ante la posibilidad de precipitaciones intensas en períodos cortos, crecidas repentinas de arroyos y anegamientos, la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos reforzó las recomendaciones de prevención y el seguimiento de las zonas más expuestas.

En este sentido, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna advirtió que las tormentas podrían intensificarse en las próximas horas. “Mañana -por el martes 20 de octubre- se van a intensificar en algunas de las áreas, pero la característica que tiene el (fenómeno del) Niño es que hay tormentas de mucha intensidad que pueden ser eléctricas, granizo o agua que se forma en pocos minutos. Más allá de la persistencia de las lluvias, se concentran en pocos minutos, descargan gran cantidad y esa es la característica. Y sin aviso, porque no hay forma de detectar previamente salvo 10 minutos antes”, explicó.

La funcionaria señaló que ya se registraron entre siete y ocho episodios de este tipo en distintos puntos de la provincia. “Lo vimos en Añelo, Los Catutos, Chorriaca, algunos lugares más al norte, en Barrancas, Buta Ranquil, Villa La Angostura al sur, Junín de los Andes. Todo esto es la manifestación de este tipo de tormentas”, dijo en una entrevista en Radio y Televisión del Neuquén (RTN).

Uno de los episodios recientes se registró durante la madrugada del sábado, cuando una fuerte crecida del arroyo Covunco inundó sectores ribereños de El Puente y Covunco Abajo, pese a que no había llovido en la localidad. El aumento del caudal, atribuido a un golpe de agua proveniente de la cordillera neuquina, motivó un operativo de emergencia con evacuaciones preventivas, asistencia a pobladores rurales y restricciones a la circulación por la ruta provincial 14.

Ortiz Luna indicó que, según la información recibida desde la zona, el caudal había descendido nuevamente. Expresó que “es muy importante Covunco y otros lugares similares a la provincia según lo que nos informó el referente de Defensa Civil del lugar, había bajado nuevamente ya el caudal”. También explicó que el arroyo cuenta con sensores para controlar sus variaciones, aunque advirtió sobre las condiciones generales del terreno. “Es un arroyo que está monitoreado, que tiene los sensores bien precisos, pero lo que estamos viendo en toda la provincia es que el suelo está muy saturado, hace agua en cualquier lugar y va a buscar el cauce natural”, precisó.

Para este lunes 19 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y lluvias en distintos sectores. Se esperan tormentas, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en períodos cortos y ocasional caída de granizo. Además, se prevén precipitaciones de variada intensidad, con acumulados estimados entre 10 y 20 milímetros, que podrían superarse de manera localizada.

Las precipitaciones también podrían incrementar el caudal del arroyo Carranza y afectar la transitabilidad de la ruta provincial 5. Por ese motivo, se solicita extremar las precauciones, respetar la señalización preventiva y mantenerse atentos a los informes oficiales sobre el estado del curso de agua y la circulación vehicular.

Recomendaciones para reducir riesgos

Frente a este escenario, la secretaria hizo hincapié en la importancia de informarse por vías oficiales y coordinar las medidas preventivas con las autoridades locales. Indicó que “con estos temporales es importantísimo primero estar alerta a las notificaciones oficiales para no caer en la sobreinformación que muchas veces las redes sociales dan”.

También recomendó mantener contacto con referentes barriales, comisiones de fomento e intendentes, ya que se están organizando planes de evacuación para las distintas localidades. “Luego, comunicarse con sus referentes barriales, con sus referentes de comisiones de fomento o sus intendentes porque se están armando los planes de evacuación y qué tiene que hacer cada poblador en caso de que la tormenta ocurra en su área”, afirmó.

En Neuquén capital, la atención está puesta especialmente en las poblaciones vulnerables cercanas a las cuencas de los ríos Limay y Neuquén, así como en sectores del barrio Gregorio Álvarez y de la meseta donde el agua podría escurrir y generar complicaciones.

Por último, se recomienda planificar los viajes con anticipación, evitar circular de noche y consultar el estado actualizado de las rutas en el sitio oficial de Vialidad Provincial, www.dpvneuquen.gov.ar o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 2942-572138. También se solicita respetar las indicaciones de las autoridades, circular con los elementos de seguridad obligatorios y contactar a Defensa Civil ante cualquier eventualidad.