​Recuerdan la importancia de consultar el estado de las rutas antes de viajar ​

Ante la continuidad de las alertas por lluvias y nevadas, el Gobierno provincial reiteró las recomendaciones para una circulación segura. Se solicita extremar las precauciones, portar cadenas donde son obligatorias y consultar los partes de transitabilidad antes de emprender un viaje.

Ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas en distintos sectores de Neuquén, la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, recordó a la población la importancia de adoptar medidas preventivas al momento de circular por las rutas provinciales.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene vigente una alerta amarilla por nevadas para las zonas cordilleranas de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín, donde se prevén nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, que podrían ser superadas de manera puntual.

Además, en la región centro de la provincia continúa el alerta por lluvias, por lo que se solicita a quienes deban viajar mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y el estado de las rutas.

Si bien Ortiz Luna señaló que, por el momento, no existen rutas intransitables, advirtió que varios corredores se encuentran habilitados con extrema precaución debido a las condiciones climáticas. “Tenemos rutas transitables con extrema precaución, portación obligatoria de cadenas y es fundamental estar atentos a los reportes de Vialidad Provincial y Vialidad Nacional para decidir el viaje”, dijo.

Recordó que durante la noche del domingo se registró un vuelco sobre la Ruta Provincial 13, en cercanías de Primeros Pinos, en el que cinco personas sufrieron lesiones leves, y remarcó la necesidad de adecuar la conducción a las condiciones del camino.

Asimismo, reiteró la importancia de conducir con velocidad moderada, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar viajes que no sean necesarios cuando las condiciones meteorológicas puedan afectar la transitabilidad.

Desde el gobierno de la Provincia recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación, evitar circular de noche, verificar el estado actualizado de las rutas en la página oficial de Vialidad Neuquén https://www.dpvneuquen.gov.ar o en el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138, respetar las indicaciones y circular con los elementos de seguridad exigidos, especialmente cadenas en los sectores cordilleranos donde su uso es obligatorio.

Operativo Nieve 2026

El Operativo Nieve 2026 es el dispositivo preventivo que el Gobierno provincial implementa durante la temporada invernal para reforzar la seguridad vial y la respuesta ante emergencias. El operativo articula el trabajo de organismos provinciales, nacionales y municipales, con puestos fijos y móviles en los principales corredores turísticos y pasos fronterizos, controles sobre el uso de cadenas y demás requisitos de circulación, además de asistencia permanente e información actualizada sobre el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas para residentes y turistas.