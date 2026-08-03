​Provincia intervino, eliminó captaciones ilegales y puso en marcha un plan integral para recuperar el arroyo Covunco ​

El objetivo prioritario fue garantizar el abastecimiento de agua para la población y ordenar el uso del recurso en toda la cuenca mediante controles, obras, intimaciones y nuevas herramientas de gestión.

La subsecretaría de Recursos Hídricos informó que, frente a la emergencia hídrica que afecta a la cuenca del arroyo Covunco desde diciembre de 2025, la Provincia desplegó un conjunto de medidas técnicas, operativas y administrativas destinadas a recuperar el caudal del curso de agua, garantizar el abastecimiento humano y ordenar el uso del recurso conforme a lo establecido por el Código de Aguas.

El organismo aclaró que las captaciones superficiales no autorizadas detectadas durante los relevamientos no fueron ignoradas ni convalidadas, sino que dieron lugar a intervenciones concretas. Entre ellas se destacan: la desafectación de cinco bocatomas ilegales detectadas en la cuenca media del arroyo Covunco mediante trabajos realizados con maquinaria contratada por la Provincia; la restricción preventiva total de las captaciones en los afluentes utilizadas por las estancias Llamuco y Carreri Malal entre el 1 y el 15 de febrero de 2026; las intimaciones formales a esos establecimientos para presentar la documentación ambiental correspondiente, optimizar el uso del agua y adecuar su infraestructura de riego y el monitoreo permanente mediante aforos y vuelos con drones para verificar el comportamiento de la cuenca y detectar nuevas irregularidades.

Los registros de la estación hidrométrica Portada Covunco mostraron que durante la vigencia de las restricciones el caudal prácticamente se duplicó, pasando de 0,54 metros cúbicos por segundo (m³/s) a 1,02 m³/s, confirmando la efectividad de las medidas adoptadas.

Prioridad: el abastecimiento para la población

Una de las principales acciones ejecutadas fue el reacondicionamiento del sistema de captación de agua potable de Mariano Moreno.

Hasta ese momento la localidad obtenía el agua desde el canal principal de riego, lo que impedía restringir el uso agrícola sin afectar simultáneamente el consumo domiciliario.

La Provincia intervino el pozo filtrante y modificó el sistema para que el municipio pudiera captar directamente desde el arroyo Covunco, garantizando el abastecimiento humano y permitiendo reducir un 30 por ciento el caudal destinado al riego sin comprometer el servicio de agua potable.

Además, se realizaron perforaciones para abastecer a los sectores rurales más afectados por la emergencia y continúan las verificaciones sobre la calidad del agua y los problemas de salinidad registrados en algunos sectores productivos.

Ordenar el uso del agua

Como parte del proceso de gestión de la emergencia, la Subsecretaría creó el Registro Simplificado de Captaciones Domésticas de Subsistencia.

El organismo aclaró que este registro no otorga derechos de uso ni regulariza captaciones ilegales. Se trata de una herramienta exclusivamente declarativa que permitirá identificar a pequeños productores rurales sin acceso a redes públicas para incorporarlos al futuro sistema de turnado del riego y garantizar una distribución más equitativa del recurso.

Una estrategia para toda la cuenca

Desde el inicio de la emergencia la Provincia realizó campañas de aforo en más de veinte secciones del arroyo Covunco y sus tributarios, monitoreó el comportamiento hidrológico de la cuenca, ejecutó obras de emergencia, intimó a grandes usuarios, eliminó captaciones ilegales y comenzó el diseño del régimen de turnado del riego que se implementará durante la próxima temporada estival.

El objetivo es administrar un recurso cada vez más escaso, priorizando el consumo humano y garantizando una distribución equitativa del agua para todos los usuarios de la cuenca.

Este abordaje forma parte de una estrategia integral que el Gobierno de la Provincia lleva adelante frente a la emergencia hídrica, articulando el trabajo de las áreas de Producción, Minería, Ambiente y Recursos Hídricos, junto con el EPAS para garantizar el abastecimiento de agua destinada al consumo humano.

En paralelo, la subsecretaría de Recursos Hídricos avanza en un proceso de sistematización y ordenamiento de toda la cuenca, en articulación con los tres poderes del Estado, con el objetivo de fortalecer la gestión del recurso, anticiparse a futuras situaciones de escasez y priorizar, en todo momento, el consumo humano como criterio rector de la administración del agua. En las próximas semanas se darán a conocer nuevos avances de este plan integral.