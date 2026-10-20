​Neuquén lanzó un nuevo servicio de atención pediátrica telefónica ​

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a través del SIEN Pediátrico, puso en marcha “SIEN, tu pediatra en línea”, un servicio de orientación médica destinado a niños, niñas y adolescentes de 0 a 16 años de toda la provincia. Funcionará de lunes a viernes, de 16 a 20 horas.

En el Día del Pediatra, que se celebra cada 20 de octubre, el Gobierno de la Provincia del Neuquén presentó una nueva herramienta destinada a fortalecer el acceso a la atención pediátrica y acompañar a las familias, especialmente en aquellas localidades donde el acceso a profesionales especializados puede resultar más difícil.

La iniciativa, impulsada por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos a través del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), permite realizar consultas médicas pediátricas de manera telefónica, sin necesidad de trasladarse a un centro de salud para recibir una primera orientación profesional.

¿Cómo funcionará el servicio?

La atención está disponible de lunes a viernes, entre las 16 y las 20 horas, para consultas relacionadas con la salud de niños, niñas y adolescentes de 0 a 16 años.

Las familias de Neuquén capital, Zapala y San Martín de los Andes pueden comunicarse gratuitamente al 107, mientras que quienes residan en el resto de la provincia podrán hacerlo al 299 583 0004.

En ambos casos, un operador recibirá la llamada, realizará una primera evaluación de la situación y, cuando corresponda, establecerá la comunicación con el pediatra de turno.

La consulta se desarrollará inicialmente por teléfono y, si el profesional lo considera necesario, podrá continuar mediante videollamada, siempre que la familia cuente con conexión a internet. En aquellas situaciones que requieran atención presencial, se brindará orientación sobre los pasos a seguir y la derivación correspondiente.

Más acceso a la salud pediátrica en toda la provincia

Uno de los principales objetivos de esta nueva prestación es reducir las distancias en el acceso a la atención especializada, ofreciendo una alternativa de consulta para las familias que viven en localidades del interior y zonas rurales.

Al mismo tiempo, el servicio busca facilitar una primera orientación médica, evitar desplazamientos innecesarios y contribuir a una mejor organización de la demanda en las guardias hospitalarias.

El lanzamiento, en coincidencia con el Día del Pediatra, también representa una oportunidad para reconocer la tarea de los profesionales que acompañan el crecimiento, el desarrollo y el cuidado de la salud de las infancias.

Con esta incorporación, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo las herramientas de atención y respuesta sanitaria, ampliando el alcance del SIEN Pediátrico y acercando sus servicios a las familias de todo el territorio neuquino.