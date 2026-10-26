​Neuquén fortalece su capacidad de respuesta ante El Niño ​

El Gobierno provincial coordina acciones preventivas a través del Comité Preventivo, con la participación de organismos especializados y fuerzas de seguridad, para anticipar riesgos y mejorar la respuesta ante posibles contingencias climáticas.

Matías Nicolini, ministro de Seguridad de la Provincia.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, brindó detalles sobre las acciones que se desarrollan para afrontar las contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y repasó los principales avances de la gestión en materia de seguridad pública.

Uno de los ejes centrales es la preparación de la provincia frente a los eventos meteorológicos de alta intensidad que podrían registrarse durante los próximos meses. De acuerdo con las evaluaciones técnicas de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Neuquén se encuentra entre las jurisdicciones que requieren especial atención ante la posibilidad de tormentas intensas, precipitaciones abundantes y fenómenos localizados de gran impacto.

Frente a este escenario, el Gobierno provincial dispuso un esquema de coordinación interinstitucional a través del Comité Preventivo, que reúne a organismos provinciales, fuerzas de seguridad y equipos especializados para anticipar situaciones de riesgo y garantizar una respuesta rápida.

El dispositivo involucra a la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, Defensa Civil, Seguridad Vial, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Policía, Fauna, Vialidad Provincial y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), además de la articulación con fuerzas federales y el Ejército Argentino.

La estrategia contempla especialmente a las comunidades rurales y localidades alejadas de los principales centros urbanos, donde las condiciones geográficas pueden dificultar el acceso de los equipos de emergencia.

Nicolini explicó que el objetivo es fortalecer la capacidad de anticipación del Estado y disponer de los recursos necesarios para actuar de manera inmediata ante cualquier contingencia. Asimismo, señaló que se analiza la posibilidad de implementar herramientas administrativas extraordinarias que permitan agilizar la adquisición de insumos y la ejecución de intervenciones urgentes, siempre dentro del marco normativo vigente.

El 911, una transformación en la atención de emergencias

Otro de los avances destacados es la implementación del sistema unificado de emergencias 911, una herramienta estratégica que permitirá modernizar la recepción y coordinación de las solicitudes de asistencia en toda la provincia.

El proyecto contempla la actualización de la infraestructura tecnológica existente, mediante la incorporación de equipamiento y software de última generación, aprovechando los sistemas disponibles para optimizar los recursos públicos.

La nueva central permitirá centralizar las comunicaciones y mejorar la articulación entre Policía, Salud, Bomberos y los organismos de respuesta ante emergencias.

De esta manera, se busca reducir los tiempos de gestión de las llamadas, agilizar el despacho de recursos y fortalecer la coordinación operativa entre las distintas instituciones.

La implementación del 911 forma parte de un proceso más amplio de modernización tecnológica impulsado por el Gobierno provincial, que incluye el fortalecimiento de las comunicaciones policiales y la ampliación de las capacidades de monitoreo.