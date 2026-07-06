​Más frío en la Provincia: lluvias, nevadas y fuertes vientos ​

Las bajas temperaturas persistirán durante toda la semana. Piden a la ciudadanía informarse por canales oficiales para reducir riesgos y transitar de manera segura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para el martes 7 de julio por lluvias, nevadas y vientos que afectarán distintos sectores de la provincia del Neuquén.

Por tal motivo, desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, consultar el estado del tiempo y la transitabilidad de las rutas antes de viajar; así como respetar las indicaciones del personal que estará trabajando en los distintos corredores viales.

A partir de mañana ingresará un sistema frontal que provocará lluvias y nevadas en la zona cordillerana. Se prevén precipitaciones persistentes, con valores acumulados de entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En las zonas de mayor altura, las precipitaciones se presentarán en forma de lluvia y nieve.

Asimismo, se esperan nevadas de variada intensidad, con acumulaciones estimadas entre 10 y 20 centímetros, pudiendo registrarse valores superiores en algunos sectores.

En cuanto al viento, se pronostican vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Las bajas temperaturas persistirán durante toda la semana y el inicio del receso invernal, por lo que se recomienda extremar las medidas de precaución, especialmente a quienes deban desplazarse por rutas provinciales y nacionales.

A tal fin, Vialidad Neuquén cuenta con un número para Atención al Usuario: 2942-572138 y publica los estados actualizados de rutas en la página oficial www.dpvneuquen.gov.ar.