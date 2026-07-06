​Fortalecen el trabajo con la defensoría nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ​

Funcionarios del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano recibieron a representantes de la Defensoría para compartir experiencias, fortalecer la articulación institucional y avanzar en una agenda común destinada a consolidar las políticas de protección integral de derechos de las infancias y adolescencias.

Representantes de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación mantuvieron una reunión de trabajo con funcionarios del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de la provincia, encabezada por la subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Claudia Mesplatere. El encuentro permitió intercambiar experiencias, presentar las principales líneas de acción que desarrolla cada organismo y definir una agenda de trabajo conjunta para fortalecer las políticas públicas destinadas a las infancias y adolescencias.

Durante la jornada, se presentó el funcionamiento de cada sistema de protección integral de Derechos en la provincia, los programas que impulsa el ministerio y las estrategias que lleva adelante para garantizar la promoción, protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.

La subsecretaria de Niñez y Adolescencia presentó el funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos de la provincia, organizado en cuatro ejes de trabajo: políticas y programas de promoción de derechos; medidas de protección integral; dispositivos de cuidados formales y medidas excepcionales; y una gestión territorial descentralizada, con presencia en las seis regiones y nueve delegaciones del interior para garantizar el acceso a las políticas públicas en todo el territorio neuquino.

Por su parte, la Defensoría Nacional compartió el trabajo que desarrolla como organismo de derechos humanos de carácter federal, haciendo foco en la estrategia de federalización que impulsa para fortalecer su presencia y acompañamiento en todo el país.

La subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Mesplatere, destacó la importancia del encuentro y señaló: “presentamos el trabajo que lleva adelante el ministerio y compartimos los programas que desarrollamos y el funcionamiento del Sistema de Protección Integral de la provincia, y pudimos consolidar una agenda de trabajo para seguir mejorando y garantizando la restitución y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Neuquén”.

Por su parte, Sebastián Medina, jefe de gabinete de la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, valoró el trabajo que se desarrolla en la provincia y expresó: “Nos vamos muy contentos. Nos encontramos con un gabinete amplio y con un plan de acción muy importante. Desde la Defensoría buscamos acercarnos a las provincias, federalizar nuestras intervenciones y poner a disposición todos nuestros saberes y las herramientas con las que contamos para fortalecer el trabajo conjunto”.

Además, explicó que la visita forma parte de una agenda institucional más amplia que incluye reuniones con otros organismos provinciales. “Tenemos una agenda muy comprometida con las infancias. Vamos a continuar con encuentros en la Fiscalía, la Legislatura y el Registro Único de Adopciones, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo articulado en la provincia”, indicó.

A su turno, Héctor Vitto, director de Fortalecimiento del Sistema de Protección de Derechos, remarcó la importancia de la articulación con las provincias y sostuvo que la Defensoría “viene trabajando con una fuerte impronta federal en todo el país. En Neuquén encontramos un contexto muy importante para seguir fortaleciendo las políticas de niñez, especialmente en un momento en el que se avanza en el debate de un nuevo Código Procesal de Familia”.

Asimismo, destacó la trayectoria de la provincia en materia de protección de derechos. “Las provincias patagónicas cuentan con leyes pioneras y es fundamental reconocer el rol de los organismos de niñez como actores centrales de las políticas públicas. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida entre todos los poderes del Estado y requiere respuestas oportunas, articuladas y con un fuerte compromiso institucional”, concluyó.

La reunión permitió consolidar un espacio de diálogo y cooperación, con el objetivo de seguir fortaleciendo el sistema de protección integral y avanzar en acciones coordinadas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio neuquino.