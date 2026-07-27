​La provincia avanza en el proyecto del nuevo Centro de Emergencias 911 ​

La propuesta apunta a aprovechar infraestructura existente en la Central de Policía e incorporar infraestructura tecnológica de última generación.

El ministro de Seguridad de la Provincia del Neuquén, Matías Nicolini, participó de la presentación del anteproyecto del nuevo Centro de Emergencias 911, una iniciativa estratégica destinada a fortalecer la respuesta integral ante emergencias.

El anteproyecto fue desarrollado en julio de 2026 por la División Infraestructura de la Dirección Asesoría de Planeamiento de la Policía del Neuquén, a cargo del Comisario Mayor Andrés Borra, y propone aprovechar la infraestructura existente de la Central de Policía para incorporar el nuevo Centro de Emergencias 911, optimizando tiempos, recursos e integrando el sistema de manera directa al Data Center institucional.

La obra contempla la readecuación de una superficie de 440 metros cuadrados distribuidos en dos niveles. En la planta baja funcionará el núcleo operativo del 911, con una sala para 30 operadores de recepción de llamadas, una mesa de despacho con ocho puestos multiagencia que integrará a Policía, Salud, Defensa Civil y Fauna, además de áreas de apoyo para el personal y oficinas administrativas. En la planta alta se emplazará una Sala de Situación equipada con videowall de alta definición para el monitoreo en tiempo real y la coordinación de incidentes críticos.

Asimismo, el proyecto incorpora infraestructura tecnológica de última generación, incluyendo una sala de racks de alta seguridad, climatización de precisión, alimentación eléctrica ininterrumpida, fibra óptica redundante, cableado estructurado y sistemas de protección contra incendios, garantizando un funcionamiento continuo las 24 horas.

La ejecución se realizará mediante un sistema de construcción en seco, lo que permitirá mantener la operatividad de la Central de Policía durante el desarrollo de la obra. El plan de trabajo prevé cuatro etapas y un plazo estimado de 240 días.

De la presentación participaron el jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez; la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Luz Luna; el secretario de Seguridad, Pablo Conforte; el subsecretario de Prevención, Luis Sánchez; junto a equipos técnicos de la Policía del Neuquén y del Ministerio de Seguridad, quienes analizaron los aspectos operativos, tecnológicos y de infraestructura contemplados en el proyecto.