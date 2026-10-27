​El ciclo de cine judío cierra su temporada con música, historia, literatura y cine ​

Esta vez, la propuesta se abre a otras expresiones artísticas y culturales e incluirá una charla-debate con Fernando Miodosky, autor de la novela “Mandato clandestino” y la presentación del Quinteto de Cuerdas Neuquén.

El Centro Social y Cultural Israelita de Allen, Cipolletti y Neuquén, con el acompañamiento de la Fundación BPN, cerrará la temporada 2026 del Ciclo de Cine Judío en el Cine Teatro Español, el miércoles 28 de octubre, a las 20:30. La entrada será gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.

Este año, el Ciclo se desarrolló con el objetivo de acercar al público a la cultura, la historia y las tradiciones del pueblo judío a través de la proyección de películas y espacios de reflexión e intercambio.

En esta última fecha, la propuesta se abrirá a otras expresiones artísticas y culturales, con una programación que incluirá música, historia, literatura y cine a partir de Mandato clandestino, novela de Fernando Miodosky, quien estará presente en el encuentro.

Bajo la consigna “Hay historias que necesitan cien años para ser contadas”, se propondrán cuatro formas de recorrer la obra y sus universos narrativos:

Música: el Quinteto de Cuerdas Neuquén interpretará un repertorio de música judía.

Historia y memoria: recorrido virtual guiado por el Museo del Holocausto.

Literatura: presentación del libro Mandato Clandestino y charla-debate con Fernando Miodosky sobre los temas que aborda en la novela.

Cine: proyección del tráiler de la película basada en la obra literaria.

El ciclo es organizado por el Centro Social y Cultural Israelita de Allen, Cipolletti y Neuquén, con el acompañamiento de la Fundación BPN.