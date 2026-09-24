​Impacta Neuquén impulsa emprendimientos y fortalece la producción de la cooperativa Ruke ​

El talento emprendedor de San Martín de los Andes encuentra en este programa provincial una herramienta para fortalecer proyectos productivos y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

El Gobierno de la Provincia junto a Pluspetrol, brinda capacitación, asistencia técnica, mentorías y financiamiento a emprendimientos de distintos puntos del territorio provincial. Entre las experiencias se destaca Ruke, una cooperativa de cerámica que apuesta al trabajo colectivo y al aprovechamiento de materias primas del territorio.

El proyecto busca ampliar su capacidad productiva y llevar sus productos a nuevos mercados. “Con ayuda del Gobierno de la Provincia, hemos adquirido maquinaria y materiales para poder crecer. Queremos que nuestra loza esté en todas las casas de Neuquén”, destacó Álvaro Serani, ceramista local.

El emprendedor también puso en valor el recurso natural que utilizan para elaborar sus piezas. “La arcilla roja es un producto único que sacamos del suelo sanmartinense, que no existe en otra parte del mundo”, señaló.

La experiencia de Ruke refleja uno de los objetivos de Impacta Neuquén: acompañar a quienes ya tienen un emprendimiento en marcha para que puedan incorporar herramientas, mejorar sus procesos, ampliar su producción y fortalecer su comercialización.

La primera edición del programa alcanzó a más de 350 emprendedores de toda la provincia y permitió identificar proyectos con potencial para generar impacto económico, social y ambiental. La segunda edición profundiza este acompañamiento y contempla una inversión de 200 millones de pesos aportados por Pluspetrol, con aportes no reintegrables de hasta 20 millones de pesos por proyecto.

En San Martín de los Andes, estas iniciativas se vinculan además con una agenda provincial orientada a fortalecer la producción local y la economía regional. La localidad integra el Corredor Productivo Región Lagos del Sur junto con Junín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Traful y Pilo Lil, que promueve acciones de capacitación, comercialización y desarrollo de emprendimientos.