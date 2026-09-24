​Figueroa: “Es una prioridad mejorar todas las comisarías de la provincia” ​

El gobernador aseguró que al inicio de su gestión se encontró con “las comisarías totalmente abandonadas” y remarcó que desde el Gobierno se trabaja para “poner en condiciones todas”. “Hemos arrancado con 10, pero queremos llegar absolutamente a todas”, indicó.

La gestión del gobernador Rolando Figueroa desarrolla un importante plan de inversión en 45 obras de infraestructura vinculadas a la seguridad, distribuidas estratégicamente en el territorio provincial y que contemplan más de 46.500 metros cuadrados de edificación.

Durante un informe de gestión que brindó este miércoles en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén, Figueroa destacó que, entre otras obras, “es una prioridad mejorar absolutamente todas las comisarías de la provincia”.

Además, recordó que desde el inicio de su gestión “inauguramos la de Centenario, que estaba bastante abandonada, y estamos haciendo la comisaría de Alta Barda, que era muy solicitada”.

Recalcó el importante déficit en materia de infraestructura en general que encontró en diciembre de 2023 y explicó que en el caso de las comisarías “estaban todas totalmente abandonadas”. “Queremos poner en condiciones todas las comisarías de la provincia. Hemos arrancado con 10, pero queremos llegar absolutamente a todas”, aseveró.

En ese caso, las intervenciones incluyen refacciones integrales, ampliaciones, adecuación de oficinas administrativas, renovación de sanitarios y vestuarios, mejoras en alojamientos transitorios y modernización de las redes de electricidad, gas, agua y cloacas. También se prevén mejoras en sectores operativos y playones destinados al mantenimiento y resguardo de los móviles policiales.

La puesta en marcha de este programa responde a una decisión del Gobierno provincial de recuperar y poner en valor la infraestructura policial, entendiendo que contar con edificios adecuados también es una política de seguridad.

Por otra parte, destacó la importante inversión para fortalecer la red de monitoreo de videoseguridad. Detalló que se inició con 622 cámaras en 2023 y que ya en 2025 se contaba con 2.040 operativas, lo que representa un aumento de 228%. Además, anunció que el objetivo es llegar a 4.200 dispositivos el año próximo.

También se refirió a la adquisición de móviles policiales y detalló que había 690 en 2023 y que durante 2026 se prevé llegar a 950 incorporados en solo tres años de gestión. Además, explicó que se invirtieron más de 5.500 millones de pesos para dotar de dispositivos de baja letalidad a la Policía. “En armas menos letales, tenemos Taser, que hemos comprado 100, y Byrna, que hemos comprado 1.000 pistolas y 100 rifles”, indicó y agregó que también se adquirieron 200 bodycams.

“Las plazas carcelarias, cuando asumimos había 492. Estamos haciendo más de 910, con lo cual tenemos un incremento del 184 por ciento”, puntualizó. Las obras sumarán más de 38.000 metros cuadrados de nueva infraestructura carcelaria. “Esto va a alivianar mucho el trabajo de las comisarías, que están sumamente sobrecargadas de trabajo que no tendrían que estar haciendo”, finalizó.