​El Registro Civil Móvil recorrerá Neuquén, Plottier, Rincón de los Sauces, Cutral Có y Paso Aguerre ​

La unidad móvil acercará trámites registrales a vecinos y vecinas de distintos puntos de la provincia. La atención será por orden de llegada, con un cupo máximo de 50 trámites por jornada.

El Gobierno provincial continúa desarrollando acciones que promueven la cercanía con la comunidad y garantizando el acceso igualitario a la gestión documental. En este sentido, el Registro Civil Móvil, dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, dio a conocer el cronograma de atención correspondiente a la segunda quincena de julio. Durante ese período recorrerá Neuquén capital, Plottier, Rincón de los Sauces, Cutral Có y Paso Aguerre acercando servicios esenciales a la comunidad.

El recorrido comenzará el jueves 16 de julio en el sector Bardas Rojas de Neuquén capital, en la intersección de las calles Regina y Andacollo. Al día siguiente, viernes 17, la atención se brindará en Colonia Rural Nueva Esperanza, en el Sector 34, entre calles Yerba Mate y El Arroz (Trailer CPC) de 9:30 a 13 horas.

El sábado 18 el operativo continuará en el barrio Almafuerte, en el Centro Recreativo Rakizuam, 1º de enero 6599, de 9 a 12 horas.

En tanto el lunes 20, el servicio se trasladará a Cutral Có, con atención en el barrio 25 de mayo, en la intersección de las calles Los Cerezos y Los Ciruelos.

El martes 21 el operativo se desarrollará en la Comisión de Fomento de Paso Aguerre, de 10 a 14 horas.

Posteriormente, el miércoles 22 el dispositivo atenderá en el Concejo Deliberante de Plottier, ubicado en Belgrano y Pulmarí, mientras que el jueves 23 estará disponible en el barrio Portal Río Colorado, en calle Lanín 1994.

El viernes 24 el servicio regresará a Neuquén capital y atenderá en el barrio Parque Industrial, en calle 9 y 5.

Tras el fin de semana, el martes 28 el dispositivo estará disponible en el barrio Cuenca XVI, en calles Leónidas Lamborghini y Juan Filloy, de 9 a 13 horas.

Finalmente, el operativo se desarrollará en Rincón de los Sauces desde el miércoles 29 y hasta el viernes 31 en calle Chos Malal 1277.

La atención se realizará de 9 a 14 horas, por orden de llegada y hasta completar el cupo de 50 trámites. Durante los operativos se podrán gestionar DNI, pasaportes, cambios y actualizaciones de domicilio, entre otros trámites registrales.

Para mayor información se puede consultar el sitio oficial del Registro Civil de Neuquén: https://registrocivil.neuquen.gob.ar/