​EPAS trabaja para restablecer el suministro en la Comarca Petrolera ​

El temporal registrado durante el fin de semana afectó los dos sistemas que abastecen de agua potable a Cutral Co y Plaza Huincul. Mientras continúan las tareas de recuperación, el servicio se presta con cortes parciales que garantizan 12 horas diarias de suministro.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informa a las municipalidades de Cutral Co y Plaza Huincul que se trabaja en ambos sistemas de abastecimiento que proveen agua potable a las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul.

Sobre el río Neuquén, donde está emplazado el sistema Buena Esperanza, durante el fin de semana se registraron altos picos de turbidez que afectan el proceso de potabilización, obligando a realizar maniobras permanentes que generan una merma importante en la producción.

Personal técnico y operativo del Ente monitorea la situación de manera constante y lleva adelante las maniobras necesarias para garantizar la provisión de agua potable en determinados horarios del día, permitiendo que la población cuente con suministro domiciliario.

A esta situación se suma la obra que actualmente se ejecuta sobre los filtros de la planta potabilizadora, intervención que mantiene temporalmente fuera de servicio parte de su capacidad operativa. Se estima que en 10 días estará finalizada esta tarea, lo que permitirá aumentar considerablemente la capacidad de potabilización de todo el sistema, principal fuente de abastecimiento para las localidades.

En paralelo, se trabaja sobre el sistema Barreales, donde un corte de energía inesperado afectó el tablero de comando de la bomba de la estación ubicada junto al lago, dejando fuera de servicio el acueducto proveniente de esa fuente.

Durante todo el fin de semana, personal de mantenimiento trabajó en el sector para evaluar la gravedad del problema, detectando una falla en los componentes electrónicos del tablero de comando del equipo de bombeo. Actualmente, el personal se encuentra trabajando en el lugar para poner el sistema nuevamente en funcionamiento y restablecer la operación normal.

A esta situación se suma la obra que actualmente se ejecuta sobre los filtros de la planta potabilizadora, intervención que mantiene temporalmente fuera de servicio parte de su capacidad operativa. Por este motivo, el servicio permanecerá restringido entre las 0 y las 6 y entre las 12 y las 18.

El EPAS solicita a los usuarios extremar el cuidado del agua y, ante cualquier inconveniente, comunicarse con el Centro de Atención al Usuario del Ente, al 0800-222-4827.