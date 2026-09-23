​El Programa de Fondos Rotatorios fortalece su alcance y suma 16 organizaciones ​

Con las nuevas incorporaciones, la herramienta alcanza a 123 organizaciones y grupos de productores y tiene un impacto estimado sobre 2.700 familias de la agricultura familiar neuquina. El programa permite disponer de recursos en territorio para responder de manera ágil a necesidades productivas y fortalecer la autonomía de las organizaciones rurales.

El Programa de Fondos Rotatorios continúa ampliando su alcance territorial con la incorporación de 16 nuevas organizaciones, que se suman a las 107 que ya formaban parte de la herramienta. De esta manera, actualmente son 123 las organizaciones y grupos de productores vinculados al programa, con presencia en las siete regiones de la provincia y un alcance estimado de 2.700 familias productoras.

Las nuevas incorporaciones se concentran en cuatro de las siete regiones provinciales y surgen de un proceso de trabajo territorial que incluye el acercamiento de las organizaciones a las Agencias de Producción, entrevistas, visitas técnicas y la evaluación de las condiciones necesarias para administrar el fondo. En algunos casos, el vínculo se generó a partir de situaciones de emergencia, como los recientes temporales de nieve, que permitieron identificar grupos y productores a los que la herramienta todavía no había llegado.

A partir de esas necesidades, el Fondo Rotatorio permite transformar una respuesta coyuntural en una herramienta que permanece en el territorio. Las organizaciones reciben un capital inicial que administran entre sus integrantes y que, mediante el recupero de los créditos otorgados, vuelve a estar disponible para nuevas operaciones. De esta manera, los recursos se mantienen en circulación y pueden utilizarse nuevamente para acompañar distintas necesidades productivas.

Una herramienta que se sostiene en el tiempo

Una de las principales características del sistema es que la administración de los recursos queda en manos de las propias organizaciones. Esto permite responder con mayor rapidez ante las necesidades de sus integrantes y genera un esquema basado en la confianza, el conocimiento entre productores y el control social sobre el uso y devolución de los recursos.

Esta capacidad de respuesta quedó reflejada durante las emergencias climáticas: organizaciones que ya contaban con fondos e insumos disponibles pudieron facilitar rápidamente forraje a productores afectados, sin tener que esperar los tiempos administrativos que requiere una asistencia estatal o la tramitación de un crédito individual.

El esquema también permite mejorar el poder de compra. Al concentrar la demanda de varios productores, las organizaciones pueden adquirir mayores volúmenes, negociar mejores precios y reducir costos de logística y transporte. Incluso existen experiencias de compras conjuntas entre distintas organizaciones.

Actualmente, las compras vinculadas al programa incluyen insumos destinados tanto a sostener la alimentación animal como a mejorar la infraestructura productiva. Entre las adquisiciones se encuentran 14.700 bolsas de maíz de 25 kilos, 3.300 bolsas de pellet de alfalfa de 25 kilos, 2.700 fardos de alfalfa de primera calidad, 1.000 varillas, 805 bolsas de balanceado bovino para rodeo y 665 postes entre otros materiales, ampliando las posibilidades de acompañamiento según las necesidades de cada organización.

Incorporación, recupero y refondeo

La incorporación se produce cuando una organización comienza a formar parte del programa y recibe recursos para poner en marcha su fondo. El recupero ocurre cuando los productores devuelven los créditos recibidos y esos recursos vuelven a quedar disponibles para ser utilizados por otros integrantes. Finalmente, el refondeo consiste en un nuevo aporte destinado a fortalecer fondos que ya están en funcionamiento, a realizar de manera ocasional y puntual, evaluando cada organización.

El desempeño de cada organización es un aspecto central para determinar la continuidad y el fortalecimiento de la herramienta. En esta etapa está previsto refondear 90 de los 123 fondos, contemplando tanto nuevas incorporaciones como organizaciones que vienen demostrando capacidad de administración y cumplimiento.

A julio de 2026, el Programa de Fondos Rotatorios contabilizaba 425.949.315 pesos destinados a las organizaciones. Con los nuevos aportes correspondientes a la cuarta licitación, el monto acumulado alcanza los 737.980.002 pesos, consolidando una herramienta que busca que los recursos permanezcan en territorio y puedan reutilizarse para acompañar a más productores.

El fortalecimiento del programa apunta así a que las organizaciones rurales puedan desarrollar progresivamente mayor autonomía para responder a las necesidades de sus integrantes, sin depender exclusivamente de nuevas asistencias del Estado. Existen experiencias de fondos que llevan más de 10 años en funcionamiento y que, a partir de la recuperación y reinversión de los recursos, lograron sostenerse con aportes provinciales periódicos en lugar de requerir financiamiento permanente.

Nuevas herramientas para fortalecer la gestión

Como parte de la próxima etapa del programa, se trabaja además en el desarrollo de nuevas herramientas para acompañar la administración de los Fondos Rotatorios. Entre ellas, un manual y cuaderno de registro que será entregado a todas las organizaciones participantes, junto con un reglamento para orientar su funcionamiento.

El material permitirá registrar los movimientos de cada fondo, ordenar la información y facilitar su control y seguimiento, tanto por parte de las organizaciones como de los equipos técnicos. Además, incorporará indicaciones para registrar créditos, recuperos, ingresos y otros movimientos vinculados al uso de los recursos.

La propuesta busca avanzar hacia una gestión cada vez más clara y autónoma, brindando herramientas para que las propias organizaciones puedan llevar sus registros y evaluar el funcionamiento de sus fondos sin depender permanentemente del acompañamiento de un técnico.

El manual, el cuaderno de registro y el reglamento se encuentran actualmente en elaboración y serán presentados próximamente a las organizaciones que integran el programa.