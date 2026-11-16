​Neuquén fortalece la investigación del narcomenudeo junto a Naciones Unidas ​

El ministerio de Seguridad y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito iniciaron un ciclo de formación especializada que reúne a personal policial, autoridades judiciales y especialistas nacionales e internacionales. Las actividades se desarrollarán hasta el 20 de noviembre.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Seguridad, puso en marcha este lunes el Ciclo de Formación Especializada en Investigación del Narcomenudeo, organizado junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. La apertura estuvo a cargo del ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades provinciales para detectar, investigar y desarticular organizaciones dedicadas a la comercialización minorista de drogas. La propuesta combina formación técnica, análisis de casos y ejercicios prácticos, con especial atención a las herramientas que permiten identificar las estructuras delictivas, sus vínculos y sus fuentes de financiamiento.

El combate al narcotráfico es una de las políticas públicas estratégicas impulsadas por el gobernador Rolando Figueroa, que es complementada con la constante modernización de la Policía provincia, la adquisición de equipamiento, armas de baja letalidad, nuevos vehículos y tecnología.

En ese contexto, la cooperación con UNODC incorpora conocimientos y experiencias internacionales al trabajo de los equipos provinciales y promueve una mayor articulación entre las instituciones responsables de la seguridad y la investigación criminal. El objetivo es profundizar las capacidades para intervenir sobre las redes de comercialización y abastecimiento que sostienen la actividad delictiva en los territorios.

Durante las cinco jornadas se abordarán contenidos de inteligencia criminal, penitenciaria y financiera, incluyendo la investigación de organizaciones que operan o mantienen vínculos desde establecimientos de detención. También se trabajará sobre la identificación de sustancias, la intervención segura en centros de procesamiento ilícito de drogas y la preservación de evidencias.

El programa contempla, además, formación en técnicas especiales de investigación y el intercambio de experiencias sobre el Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Policía de Investigaciones de Chile. Esta instancia permitirá analizar metodologías de investigación y prácticas que puedan aportar al trabajo que desarrolla Neuquén contra el narcomenudeo.

De la apertura participaron el coordinador de proyectos de UNODC, Luis Ignacio García Sigman; el juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Pablo Antonio Matkovic; la vocal del Tribunal Superior de Justicia, María Soledad Gennari; la defensora general, Vanina Merlo; y representantes del Ministerio Público Fiscal y de organismos judiciales.

También estuvieron presentes el subjefe de Policía, comisario general Walter San Martín, y el superintendente de Investigaciones, comisario general Dante Catalán, junto a integrantes de su equipo. La actividad contó con representantes de Río Negro, La Pampa y Chubut, fuerzas federales de seguridad y funcionarios de organismos nacionales e internacionales.

Con esta iniciativa, el ministerio de Seguridad fortalece la formación especializada del personal y la cooperación institucional como herramientas para mejorar la respuesta del Estado frente a la venta de drogas y sus consecuencias en la comunidad.