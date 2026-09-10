​Actividades por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio ​

El ministerio de Seguridad del Neuquén, junto a la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana y la Policía provincial, desarrolló una jornada de concientización en el centro capitalino y adelantó el Congreso Patagónico de Prevención del Suicidio para Fuerzas de Seguridad.

Cada 10 de septiembre se conmemora la fecha en la que distintos organismos y gobiernos del mundo impulsan acciones de concientización sobre esta problemática. En ese ámbito, esta mañana se realizó una campaña en el centro de la ciudad de Neuquén, donde se entregó a vecinos y vecinas la cinta representativa de la efeméride y se abordó la temática junto a psicólogos y especialistas de la cartera y de la fuerza policial.

La actividad forma parte del trabajo articulado con el programa Previda, de la dirección provincial de Diagnóstico y Prevención, a cargo de Tomás Diclemente, dependiente de la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, señaló que “es una problemática que, como todas, primero hay que hablarla, hay que conocerla y no hay que tener vergüenza de asumirla cuando a alguien se le cruzó algún pensamiento de ese tipo, sin dejar de lado que es una cuestión de salud mental que requiere la entidad que corresponde. Por eso trabajamos acompañados por especialistas en psicología y psiquiatría”.

El funcionario remarcó además la preocupación específica en torno a las fuerzas de seguridad. “La salud mental del personal policial es fundamental. Su exposición permanente a situaciones de violencia y de riesgo de vida muchas veces deriva en este tipo de desenlaces. Afortunadamente, hace tiempo que nuestra policía no atraviesa estas situaciones, pero sabemos que otras fuerzas del país sí tienen que lamentarlas”. Y agregó: “No son números grandes, pero es número. Un policía que decide quitarse la vida es una situación en la que no se prestó la atención debida en el momento oportuno y no se pudo prevenir”.

En ese sentido, Rosana Bello, a cargo de la dirección de personal de la Policía del Neuquén, detalló el trabajo que se realiza puertas adentro de la institución. “Contamos con un equipo interdisciplinario de psicólogos, asistentes sociales y técnicos en el área psicosocial que aborda estas situaciones. Entendemos que somos la única policía del país que tiene un protocolo específico para esta temática, conocido por toda la institución, donde los profesionales intervienen ante cada situación particular”.

Bello explicó también que, más allá del protocolo, un equipo de profesionales recorre todas las unidades de la provincia con talleres de prevención del suicidio, para dar herramientas a jefes, oficiales y personal policial en general, de modo que puedan abordar institucionalmente cualquier circunstancia o comportamiento que llame la atención. “El suicidio fue durante mucho tiempo un tabú: nadie quería hablar. Nosotros entendemos que lo mejor es hablar de lo que duele y de lo que hace sentir mal. Con las herramientas necesarias, el personal puede abordar cualquier situación, ya sea con un compañero, un familiar o un vecino. Hablar de esto puede salvar vidas”, afirmó.

La jornada de hoy se suma a las actividades del mes de la prevención, aunque desde la Policía del Neuquén remarcaron que este trabajo se sostiene durante todo el año, a través de un equipo de profesionales estable que responde a una política de Estado consolidada. En esa línea, Bello adelantó que los días 28 y 29 de septiembre se realizará el Congreso Patagónico de Prevención del Suicidio para Fuerzas de Seguridad, organizado junto al programa Previda, bajo el lema “Hablemos de suicidio en las fuerzas de seguridad”.

Quienes necesiten hablar sobre esta problemática o pedir orientación pueden comunicarse con la línea provincial “Salud Mental Te Escucha” (2995358191), un dispositivo gratuito y confidencial del ministerio de Salud disponible durante todo el mes de septiembre.

Acerca de la Ley 27.130

La Ley Nacional de Prevención del Suicidio N° 27.130, sancionada en 2015, establece un abordaje integral de la problemática a través de tres ejes: prevención, asistencia y posvención. Entre sus disposiciones, prevé campañas de concientización, capacitación en los ámbitos educativo, laboral y recreativo, y una línea telefónica gratuita de escucha para situaciones críticas, con el ministerio de Salud de la Nación como autoridad de aplicación en coordinación con las provincias.

La norma también garantiza atención integral e interdisciplinaria para las personas que atravesaron un intento de suicidio, con prioridad para niños, niñas y adolescentes, y dispone que obras sociales y prepagas cubran esa asistencia. Asimismo, establece un programa de capacitación permanente para trabajadores de la salud, la educación, la seguridad y la justicia, un eje que enmarca directamente el trabajo que hoy despliegan el ministerio de Seguridad y la Policía del Neuquén.