Viajaron a Córdoba para atender a un oso con cáncer y terminaron con equipos veterinarios robados

Veterinarios viajaron a Córdoba para evaluar a Koda, un oso con cáncer, y sufrieron un robo de equipos de anestesia y otros instrumentos por más de US$10.000.

Un grupo de veterinarios viajó desde Buenos Aires hasta Córdoba para evaluar a Koda, un oso pardo de 15 años y más de 300 kilos que tiene un tumor maligno, pero el regreso terminó de la peor manera. Parte del equipamiento utilizado para el procedimiento fue robado de la camioneta en la que se trasladaban, con pérdidas estimadas en más de US$10.000.

El robo ocurrió este miércoles alrededor de las 14, cuando los profesionales hicieron una parada en una estación de servicio YPF ubicada sobre la autopista Córdoba-Rosario, a la altura del kilómetro 700, en la zona de Santa Bárbara.

Los veterinarios habían dejado estacionada una Chevrolet S10 blanca cerca del sector destinado a los camiones. Antes de continuar el viaje, se detuvieron unos minutos para cargar agua para el mate. Cuando regresaron, encontraron que habían roto el vidrio trasero derecho de la camioneta y forzado la caja.

Entre los elementos sustraídos se encontraba un monitor multiparamétrico MINRAY UMEC10, un equipo de electroquimioterapia y distintos instrumentos de anestesia utilizados durante la atención veterinaria.

El robo ocurrió durante una parada en la ruta

Una de las profesionales que participó de la evaluación fue Julieta Artola, quien debía regresar a Buenos Aires en avión para dar clases. Mientras almorzaba con una amiga, recibió el aviso de que sus compañeros habían sufrido el robo.

Artola había decidido transportar su maletín en la camioneta junto con el resto del equipamiento porque consideraba que era más seguro que despacharlo en el avión. Según contó, sospecha que los delincuentes pudieron haberlo visto a través de la ventanilla y que eso motivó que rompieran el vidrio.

La denuncia fue realizada por el anestesista Luciano Sampietro. De acuerdo con lo incorporado a la presentación policial, un camionero que se encontraba en el lugar habría visto a dos o tres personas acercarse a la camioneta e intentar abrir sus puertas.

También se aportó información sobre un Volkswagen Gol Trend rojo que habría estado relacionado con el hecho. La patente del vehículo fue entregada a la Policía para que pueda ser investigada.

Los profesionales no descartan que hayan sido seguidos, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada por los investigadores.

El robo representa además un fuerte impacto laboral para el equipo, ya que se trata de instrumental específico y costoso utilizado en procedimientos veterinarios.

Cómo está Koda, el oso con cáncer

Koda es un oso pardo de 15 años y más de 300 kilos que vive en el Parque de la Biodiversidad de Córdoba. El tumor maligno ubicado en su paladar fue detectado en marzo de 2025.

En los últimos controles, los especialistas observaron una progresión de la lesión y por eso viajaron para realizar una nueva evaluación bajo anestesia general. El objetivo fue determinar el estado y la extensión del tumor y analizar si existe la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica.

Según informó Artola, Koda se encuentra bien luego del procedimiento. Está previsto que se difunda un comunicado oficial con más detalles sobre su estado de salud y los resultados de la evaluación.