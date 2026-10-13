Un regalo para mamá cuesta en promedio $55.800: cuáles son las opciones más elegidas y sus precios

Un informe de Focus Market relevó los regalos preferidos para el Día de la Madre 2026, los precios de perfumes, ropa, flores y experiencias, y dónde compran los argentinos.

El Día de la Madre se celebrará en Argentina el domingo 18 de octubre y se espera que vuelva a impulsar las ventas del comercio minorista. Según un relevamiento de Focus Market, el gasto promedio proyectado por regalo es de $55.800, en una fecha en la que las experiencias, la perfumería y la indumentaria concentran buena parte de las preferencias.

El informe analizó cuáles son los regalos más elegidos, dónde planean comprarlos los consumidores y cuánto cuestan algunos de los productos y servicios más buscados, con una comparación interanual de precios.

“El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año y una gran oportunidad para incrementar los volúmenes de ventas minoristas”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market.

El especialista indicó que, de acuerdo con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas crecieron un 0,5% interanual en septiembre de 2026, aunque cayeron un 1,2% frente a agosto y acumularon una contracción del 2,1% en lo que va del año.

Cuáles son los regalos más elegidos para el Día de la Madre

Las experiencias lideran las preferencias, con el 39% de las respuestas. En segundo lugar se ubican la perfumería, los cosméticos, la estética y la belleza, con el 17%. La indumentaria aparece en el tercer puesto, con el 12%.

El listado continúa con informática, que reúne el 9%; flores y plantas, con el 6%; calzado, con el 5%; y marroquinería, con el 3%.

También figuran tecnología y electrodomésticos, con el 2,5%, y bazar y regalos, con el 2%. En porcentajes menores aparecen bijouterie, relojería y lencería, con el 1% cada uno; artículos deportivos, con el 0,7%; smartphones, con el 0,5%; y blanco y mantelería, con el 0,3%.

Cuánto cuestan los regalos para mamá

El relevamiento de Focus Market incluyó precios de diferentes productos y servicios para tener una referencia de cuánto puede costar el regalo según la opción elegida.

Experiencias: un circuito de spa de dos horas y media, con desayuno o merienda, cuesta $171.800, mientras que un desayuno a domicilio tiene un valor de $62.000. En comparación con el año anterior, los precios aumentaron un 30% y un 19%, respectivamente.

Perfumería: un pack nacional de perfume y desodorante cuesta $42.500, con una suba interanual del 29%. En tanto, un pack importado de perfume y loción corporal llega a $244.832, un 15% más que en 2025.

Indumentaria y calzado: una remera básica de algodón cuesta $29.900; un jean clásico, $96.900; y un par de zapatillas urbanas, $94.999. Los aumentos interanuales fueron del 11%, el 8% y el 6%, respectivamente.

Tecnología: una tablet de primera marca, con 4 GB de memoria y 128 GB de almacenamiento, tiene un precio de $469.999. El informe también relevó una notebook de primera marca con 8 GB de memoria y 128 GB de almacenamiento, pero no informó su valor.

Flores: una docena de rosas importadas cuesta $80.000, con un incremento interanual del 33%. Un ramo de tres varas de lilium vale $50.000, mientras que una yerbera individual cuesta $15.000 y una docena, $70.000.

Dónde prefieren comprar los argentinos

Los comercios tradicionales de cercanía encabezan las preferencias para comprar el regalo, con el 33% de las respuestas. El comercio electrónico ocupa el segundo lugar, con el 25%, seguido por los shoppings, con el 21%.

Los outlets concentran el 11% y los supermercados, el 10%.

Dentro de las compras por internet, los marketplaces son la opción más elegida, con el 40%. Después aparecen las tiendas online, con el 24%; Instagram, con el 19%; Facebook, con el 5%; y otras plataformas, con el 12%.

El consumo todavía está condicionado por los ingresos

Di Pace advirtió que la inflación y la lenta recuperación del poder adquisitivo siguen influyendo en las decisiones de los hogares.

Aunque los salarios muestran cierta recuperación, el director de Focus Market señaló que el proceso avanza a un ritmo desigual según el sector y el nivel de ingresos. Además, explicó que muchas familias todavía priorizan ordenar sus finanzas y resolver deudas antes de aumentar el consumo.

El informe estima que alrededor de 10 millones de mujeres cumplen en Argentina el rol de madres o cuidadoras, lo que representa un amplio universo de posibles destinatarias de regalos.

Con un gasto promedio previsto de $55.800, las experiencias, los perfumes, la ropa y las flores aparecen entre las alternativas para agasajar a mamá, en una fecha clave para el comercio minorista.