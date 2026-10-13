“No voy a renunciar”: Caputo respondió a los rumores sobre su salida del Gobierno

Luis Caputo desmintió versiones sobre su salida del Ministerio de Economía. Javier Milei respaldó al funcionario y calificó los rumores como un disparate.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de las versiones que ponían en duda su continuidad en el gabinete de Javier Milei y aseguró que no tiene previsto dejar el cargo. La aclaración llegó a través de las redes sociales, en medio de las especulaciones que crecieron tras su ausencia en una reunión de gabinete y la participación del economista Alberto Ades en un encuentro en la Casa Rosada.

“Quedate tranquilo que no voy a renunciar”, respondió Caputo a un usuario de la red social X que había cuestionado su permanencia al frente del Palacio de Hacienda.

El funcionario también corrigió otra afirmación del mensaje que recibió: “Primera vez, chiquilín”, escribió, en referencia a la descripción de su paso por el Ministerio de Economía como una segunda etapa. Luego agregó: “Así que aún tipos como vos van a poder vivir en un país mejor”.

Milei respaldó al ministro y rechazó las versiones

El presidente Javier Milei también se refirió a los rumores y defendió públicamente a Caputo. En una entrevista, calificó las versiones sobre una posible salida del ministro como un “disparate total” y cuestionó la difusión de esas especulaciones.

El mandatario, además, destacó el vínculo que mantiene con el titular de Economía al describirlo como una relación “simbiótica”. También calificó de “canallada” las versiones sobre su eventual salida y sostuvo que resultaba especialmente grave que circularan antes del viaje de Caputo a Washington, donde tenía previsto reunirse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Milei llegó a definir esos rumores como “traición a la patria”, en una enfática defensa del funcionario.

Por qué surgieron los rumores sobre la continuidad de Caputo

Las especulaciones sobre el futuro del ministro tomaron fuerza después de que no participara de una reunión de gabinete realizada la semana anterior en la Casa Rosada.

El encuentro contó con la presencia de Alberto Ades, economista formado en la Universidad de Harvard y vinculado al análisis de los mercados financieros. La coincidencia entre la ausencia de Caputo y la participación de Ades alimentó versiones sobre un posible reemplazo al frente del Ministerio de Economía.

Sin embargo, Ades rechazó que su visita estuviera relacionada con una eventual salida del funcionario. “Se armó un despelote bárbaro que nada que ver”, afirmó al explicar que había participado de una exposición técnica de casi una hora, con intercambio de ideas junto a integrantes del gabinete.

Esa misma noche, Caputo había reaparecido en el canal de streaming oficialista Carajo, donde también hizo declaraciones de tono electoral.