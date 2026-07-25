Tras el repliegue de Milei en la asistencia social, Javkin lanza un plan para buscar casa por casa a los más vulnerables

El deterioro de las políticas sociales del gobierno de Milei y el impacto de la recesión sobre el empleo y el consumo en el Cordón Industrial, generó un cóctel explosivo que el municipio de Rosario busca contener con un nuevo esquema de intervención territorial focalizado en los sectores más vulnerables.

“Antes el desafío era construir más estatalidad. Hoy los lazos sociales están mucho más rotos”, resumió el intendente Pablo Javkin durante la presentación del programa MIL65, con el que la Municipalidad identifica nominalmente a niños y adultos mayores, hace un seguimiento personalizado y el Estado actúa cuando se detecta que hay un déficit en los controles sanitarios o en la red de asistencia.

El intendente señaló que mientras la población infantil prácticamente se mantuvo estable en la última década, la cantidad de adultos mayores creció con fuerza. Esa transformación demográfica llevó a la gestión de Javkin a concentrar buena parte de la estructura territorial del Estado en esos dos extremos de la vida, donde considera que hoy se concentran las mayores necesidades de cuidado.

Por un lado, el plan toma como ejes a los primeros mil días de vida y a los mayores de 65 años, dos sectores que, según el diagnóstico oficial, concentran los principales desafíos demográficos y sociales de la ciudad.

La estrategia cruza información de salud, desarrollo humano y territorio para dejar de medir únicamente cuántas prestaciones realiza el municipio y pasar a identificar quiénes son las personas que no están siendo alcanzadas por el Estado.

El secretario de Desarrollo Humano, Nicolás Gianelloni, explicó que desde el inicio de la gestión de Milei la demanda social que aumentó un 60% entre los dos extremos etarios, niños y adultos mayores: “Cada vez más prestaciones que antes brindaba Nación terminan recayendo sobre la Municipalidad”, sostuvo.

Como ejemplo, señaló que más de 22 mil afiliados al PAMI comenzaron a atenderse en los centros de salud municipales por la reducción de prestaciones del organismo nacional. Además, advirtió que creció de manera significativa la cantidad de personas mayores que recurren a los centros de jubilados para recibir alimentos y medicamentos que antes eran cubiertos por el sistema previsional y el plan Remediar.

Frente a ese escenario, el municipio decidió reorganizar sus programas sociales bajo un esquema de cuatro anillos de intervención según el nivel de vulnerabilidad. En el caso de las infancias, el foco estará puesto en los primeros mil días de vida, una etapa que la secretaria de Salud Pública, Soledad Rodríguez, definió como determinante para el desarrollo y las capacidades que acompañarán a la persona durante toda su vida.

“El desafío es pasar del cuántos al quiénes”, explicó la funcionaria. Según detalló, el municipio detectó 2.316 niños en situación de riesgo en los barrios más vulnerables, de los cuales 315 no habían realizado ningún control de salud durante el último año. A ellos se suman otros 3.814 niños en barrios vulnerables fuera de las zonas priorizadas con 560 casos sin consultas pediátricas registradas.

Para revertir esa situación, los equipos de salud comenzaron un trabajo de búsqueda activa, geolocalización y visitas domiciliarias, apoyados en un tablero digital que integra información sanitaria y social para realizar un seguimiento permanente de cada familia.

El sistema también incorpora datos sobre escolaridad, programas sociales y composición familiar para orientar las intervenciones.

Además, el plan contempla la ampliación de dispoitivos ya existentes, como la Casa Germinar, donde madres con hijos en situación de extrema vulnerabilidad pueden permanecer entre tres y seis meses mientras reciben acompañamiento profesional antes de regresar a sus barrios.

En paralelo, el eje destinado a los mayores de 65 años tendrá como principal objetivo combatir la denominada “soledad no deseada”, un fenómeno que afecta a más de 40 mil personas que viven solas en Rosario. Para ello se implementará una línea telefónica de acompañamiento permanente, programas de seguimiento personalizado, actividades comunitarias, beneficios comerciales mediante un carnet municipal y dispositivos específicos para los casos de mayor vulnerabilidad social y sanitaria.