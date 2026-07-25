La oposición denuncia que el nuevo blanqueo de Caputo es inconstitucional porque renuncia a la fiscalización

El gobierno mandó este viernes al Congreso el proyecto de Inocencia Fiscal II, cuya presentación fue delegada por Luis Caputo en tres tributaristas en el Ministerio de Economía, pero la oposición ya advierte sobre su inconstitucionalidad.

El peronista Guillermo Michel señaló que el texto fue redactado por el estudio Lisicki Litvin y advirtió que “César Litvin es un asesor impositivo, que trabaja mucho para Patricia Bullrich”. “Incluso hay una foto de Caputo con varios tributaristas, ni siquiera lo armó el Estado porque como la mayoría de las leyes que presenta este gobierno, no las hacen los funcionarios públicos sino los estudios de abogados”, sostuvo.

Según el entrerriano, los libertarios “buscan copiar el viejo tapón fiscal” de Domingo Cavallo. “Consiste en que el contribuyente presente la última declaración jurada y que para atrás no se pueda ir”, indicó, y concluyó que “así como está el borrador, claramente es inconstitucional porque, con un blanqueo, eximís de responsabilidad penal y tributaria para atrás”.

En declaraciones al streaming Gelatina, el legislador conjeturó que “no van con un blanqueo general de nuevo porque le GAFI le pondría reparos”. “Es inconstitucional porque las facultades del Estado, la de controlar, fiscalizar y recaudar, no las podés delegar. No podés decir ‘no voy a hacer esa facultad'”, argumentó.

De todas maneras, aventuró que se trata nada más que de “un anuncio periodístico”. “El blanqueo anterior fue exitoso, 24 mil millones de dólares, pero este último lo están modificando porque no está dando resultados”, aseguró.

También el socialista Esteban Paulón se pronunció contra la intención del gobierno de habilitar el acogimiento de funcionarios y familiares al esquema de este proyecto. “El Gobierno confirmó que funcionarios, políticos y sus familiares también podrán adherir al régimen de “inocencia fiscal. Más impunidad. Menos transparencia”, posteó en X.

Paulón había presentado a principios de mes un proyecto para excluir a quienes ejercen cargos públicos. “La ley no puede ser un salvavidas para los poderosos”, dijo.

Agustín Rossi también se manifestó contra la iniciativa, al tildar el proyecto como “vergonzoso”. “No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública”, se quejó.