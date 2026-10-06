La inversión va camino a acumular seis trimestres seguidos de caída

La inversión se convirtió en uno de los principales problemas para la recuperación de la economía y amenaza con cerrar el tercer trimestre con una nueva caída. Banco Provincia estimó que en septiembre debería registrar un crecimiento de 6,5% para evitar completar seis trimestres consecutivos en terreno negativo.

El cálculo parte de una tendencia que comenzó a mediados del año pasado. Después de una recuperación que llevó la formación bruta de capital fijo nuevamente a niveles similares a los de 2023 durante el primer trimestre de 2025, desde entonces acumuló una contracción de 12,4%. Los indicadores privados disponibles para julio y agosto sugieren que la tendencia no logró revertirse.

El Índice de Inversión Bruta Interna Mensual de Orlando Ferreres mostró una caída de 2,3% durante julio y agosto frente al promedio del segundo trimestre. Con ese arrastre, el salto necesario en septiembre para terminar el trimestre en positivo quedó en 6,5%, una magnitud que Banco Provincia considera poco probable.

Los últimos datos de Ferreres refuerzan esa señal. Su medición de agosto marcó una inversión 5,4% menor a la de un año atrás. Con ese resultado, ya son diez los meses consecutivos con variaciones interanuales negativas y el balance de enero a agosto arroja una contracción de 7,9%.

El retroceso alcanza tanto a la construcción como a la compra de equipamiento. En agosto, la primera cayó 7,1% interanual, mientras maquinaria y equipos bajó 4,1%. Dentro de este último segmento tampoco hubo refugio: retrocedieron tanto los equipos de origen nacional como los importados.

La debilidad de la inversión aparece además en un contexto en el que las empresas tienen dificultades para justificar nuevas ampliaciones de capacidad. Otro trabajo reciente del Banco Provincia mostró que durante el primer semestre la industria utilizó apenas 57,6% de su capacidad instalada. El nivel quedó siete puntos porcentuales por debajo del promedio registrado entre 2021 y 2023. Con buena parte de la capacidad existente sin utilizar, disminuye la necesidad inmediata de sumar nuevas plantas o maquinaria.

El financiamiento tampoco acompaña. Entre abril y junio, los préstamos destinados a empresas disminuyeron 1,8% respecto del primer trimestre. Al mismo tiempo, el indicador de condiciones crediticias del Banco Central para empresas permaneció negativo por séptimo trimestre consecutivo y anticipó condiciones algo más restrictivas para el tercer trimestre.

El problema se agravó con el enfriamiento general de la economía. El crédito privado en pesos cayó 3,3% entre enero y julio y todavía mostraba una baja de 2,5% al extender la comparación hasta septiembre. En paralelo, el salario formal perdió 2,2% de poder adquisitivo entre enero y julio y hasta junio se habían destruido 56.000 puestos de trabajo registrados.

El diagnóstico también aparece en otros análisis recientes. Un trabajo de la Universidad Austral señaló que la inversión productiva viene mostrando un deterioro particularmente marcado en maquinaria y equipos y advirtió que los grandes proyectos anunciados bajo el RIGI todavía no alcanzan para modificar el comportamiento de la inversión agregada.

La situación genera un contraste con uno de los principales argumentos económicos del Gobierno. Milei apostó a que el ordenamiento macroeconómico y el RIGI dispararían una nueva ola de inversiones privadas. Los anuncios efectivamente aparecieron, principalmente concentrados en minería, petróleo y gas, pero por ahora no lograron compensar el retroceso del resto de la economía.

La preocupación es que la caída de la inversión termine funcionando como un límite para una eventual recuperación. Menos inversión hoy implica menor incorporación de maquinaria, tecnología y capacidad productiva para los próximos años. Banco Provincia advierte precisamente sobre ese punto: sin una recuperación del capital productivo, será cada vez más difícil sostener tasas elevadas de crecimiento.

Por ahora, los indicadores disponibles apuntan en la dirección contraria. La inversión acumula una caída de 12,4% desde el segundo trimestre del año pasado, Ferreres registra diez meses consecutivos de retroceso y septiembre necesitaba un salto excepcional para cortar la racha trimestral. Si ese rebote no ocurrió, la economía habrá completado un año y medio seguido de caída de la inversión.