El misterioso socio de Cerimedo que pasó del negocio de los medicamentos a la Hidrovía

¿Qué interés puede tener un empresario del negocio farmacéutico en un puerto en la Hidrovía? La pregunta apunta a Sergio Ezequiel Amarilla, un empresario bonaerense que en 2023 se quedó con la mitad de las acciones de una vieja guardería náutica ubicada sobre el Paraná, en Puerto General San Martín, donde luego desembarca Cerimedo.

Como reveló LPO, a través de la empresa Sanabria SRL, Cerimedo hizo pie en el negocio portuario. Se trata de un lote precario con bajada directa al río que funcionó como guardería náutica y la idea era convertirlo en un puerto multipropósito y abastecer de combustibles a las barcazas que transitan la Hidrovía.

Según el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe, en 2023 Sergio Amarilla compra el 50% de las acciones de Sanabria SRL y un año después, le transfiere el 20% de la participación a Surlibre Inversiones, la financiera de Cerimedo.

Lo que ahora llama la atención es que Amarilla no venía del negocio portuario. Su primera empresa registrada en provincia de Buenos Aires fue All Pharma, una firma constituida en 2009 para comercializar medicamentos, antibióticos, insumos médicos y productos ortopédicos.

Diez años después fundó Farmacia Corporativa. La compañía funcionó en el barrio porteño de Boedo y Amarilla todavía figuraba como su representante legal en 2024, cuando entra a la Hidrovía. También aparece como socio en la Distribuidora de Especialidades Medicinales Villa Luro, una droguería dedicada a la venta mayorista de medicamentos, instrumental médico y equipamiento hospitalario.

En 2021, Amarilla comenzó a diversificar sus negocios en la construcción, las finanzas y la gastronomía. Pewro el salto a la Hidrovía se produjo en enero de 2023 cuando Marcelo Molins, un dirigente vinculado al gremio de los Aceiteros, le vendió su participación de la guardería náutica en el Gran Rosario. Molins fue el candidato local de Carolina Losada y Patricia Bullrich.

Pero lo que terminó de encender las alarmas en la zona fue que en 2023, al poco tiempo de hacer pie en la Hidrovía, Amarilla creó Madero Pharma, otra firma dedicada a la comercialización de medicamentos, insumos hospitalarios e instrumental quirúrgico. En octubre del mismo año, Amarilla fundó otra empresa del mismo rubro: Palacios Pharma.

¿Porqué Amarilla se diversificó en el negocio de los medicamentos al mismo tiempo que se metía en la Hidrovía? Es un misterio que que no constituye ningún ilícito en sí mismo, aclaró un funcionario local que habló con LPO.

Lo cierto es que en Puerto General San Martín sospechan que Amarilla hace pie en Sanabria SRL para luego facilitar el desembarco de Cerimedo pocos meses después. La náutica que pretendían convertir en puerto multipropósito no es el único negocio que compartirían con el consultor preso en Bolivia.

En mayo de 2025, Amarilla y Vicente Quintanal, a quien lo señalan como el vínculo entre Cerimedo, inauguraron Long Experience, una empresa dedicada a ofrecer paquetes turísticos.

El plan de CErimedo, Amarilla y Quintanal era más ambicioso y buscaban comprar el predio de la ex Terminal 17 de la Junta Nacional de Granos linderas a la guardería, un predio que está en manos de una ferroviaria de capitales bolivianos.