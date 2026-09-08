La interna política detrás de la decisión de generar un nuevo impuesto al juego en la provincia

El gobierno de Axeel Kicillof anunció la creación de un nuevo impuesto al juego, esta vez a la modalidad online. Se trata de una alícuota del 2% sobre los premios pagados a las apuestas sucesivas a partir de la cual espera recaudar alrededor de 40 mil millones de pesos por mes.

La resolución firmada por el titular de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, se enmarca en la reglamentación de la Ley 15.079, sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal que regula los juegos a distancia.

Según detalló este lunes el ministro de Gobierno Carlos Bianco, lo recaudado se destinará a programas de salud, educación y desarrollo social.

Pero, más allá de la polémica que desata en el sector el marco legar sobre el que se para la implementación de este nuevo tributo, la medida generó también diferencias internas dentro del gabinete bonaerense.

De acuerdo a lo detallado a LPO por fuentes que conocen el andamiaje de Lotería y Casinos, la resolución llega en un momento político en el que Atanasof necesita congraciarse con Kicillof.

Atanasof llegó al frente del Instituto de Lotería y Casinos por intermedio de Martín Insaurralde como una muestra de renovación tras explotar el escándalo de las fotos en Marbella que derivaron en la salida del entonces jefe de Gabiente, que tenía el control político del organismo, donde antes había ubicado a Omar Galdurralde.

Pero, a partir de conocerse los videos que Jésica Cirio filmó con millones de dólares guardados en el placard de la casa que compartía con Insaurralde, Atanasof buscó dar hacia dentro del gabinete una señal de desmarque total del lomense y de alineamiento total a Kicillof. Es ahí donde impulsa esta medida que apunta a dotar de más recursos a la Provincia.

Uno de los aliados de Atanasof en esta medida fue el ministro de Economía Pablo López, a través de su jefe de Gabinete, Facundo Bocco. Es evidente que el núcleo de ese apoyo responde a la necesidad de levantar la recaudación para las alicaídas arcas provinciales.

Pero existen funcionarios cercanos a Kicillof que no estaban de acuerdo. Entre las advertencias internas se conjugan razones políticas y económicas.

Al ser un impuesto al premio, se grava al apostador, por lo que hay quienes alertan sobre lo antipático de la medida en términos electorales. Por otra parte, no solo en el sector, sino también en algunos rincones del gobierno, vaticinan una caída de la recaudación del juego legal.

Uno de los puntos de discordia es que ese 2% se grava a los premios que recibe el jugador, por lo que en el sector creen que, más temprano que tarde, la resolución terminará fomentando el juego ilegal que, ya de por sí, es significativo.

El avance del juego clandestino quedó expuesto en operativos recientes ordenados por la Justicia bonaerense en los que se alcanzaron a bloquear 537 sitios de apuestas online que operaban de manera ilegal y recaudaban cientos de miles de dólares.

Incluso, en el gobierno bonaerense detallaron que hicieron más de 800 denuncias a plataformas ilegales, a la vez que se relevaron más de un centenar de influencers que promocionaban en redes estos sitios de apuestas clandestinas.

Como sea, fuentes conocedoras del rubro creen que la medida abrirá instancias judiciales, sobre todo al considerar que la resolución viene a sumar una nueva retención a los premios de slots que ya tienen un impuesto del 15% sobre las utilidades brutas del juego online.

En el sector hablan de “grises” en las reminiscencias a la ley de 2018 que alentarán a planteos en la Justicia. Ya existe, incluso, una cautelar interpuesta y obtenida por un apostador para el juego físico, por lo que en la industria dan por descontado que pasará lo mismo con esto.

Son siete las empresas con concesión para explotar el juego online en la provincia: Betano, Bet63, B-Play, Bettson, Betwarrior, Stake y Sport.bet.