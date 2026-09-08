En la previa de la visita del Papa, el obispo de Córdoba cuestionó a Milei por la pobreza y el desempleo

En la previa de la visita de León XIV a la Argentina, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Rossi, lanzó duras críticas contra la gestión de Javier Milei y cuestionó los efectos sociales de su política económica; al tiempo que la Pastoral Social reivindicó la justicia social, en una queja directa al modelo económico.

Las declaraciones de Rossi adquieren particular relevancia porque se producen a pocas semanas de la llegada del Papa a la Argentina. León XIV estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre y Córdoba será una de las escalas de su visita. Pero, además, Rossi estuvo sentado al lado de Prevost durante el Concilio que consagró a este último papa.

Rossi puso el foco en la distancia entre los indicadores macroeconómicos que reivindica el Gobierno y la situación concreta de las familias. “Esa macroeconomía de la que no hablan y ese qué sé yo, no baja al plato”, afirmó durante una conferencia de prensa improvisada en Córdoba.

El arzobispo apuntó directamente contra el discurso oficial sobre la reducción de la pobreza. “Cuando dicen ‘hemos sacado no sé cuántos millones de la pobreza’, no sé dónde los han puesto, creo que los han puesto a algunos en la miseria”, sostuvo. Y profundizó: “Es cierto que los han sacado. La cosa es dónde los han puesto”.

Rossi también cuestionó el estilo discursivo de la administración libertaria, al que definió como un “palabrerío hasta ofensivo”, y rechazó una de las definiciones que Milei suele utilizar para cuestionar al peronismo. “Que hoy hablés de justicia social como inmoral y como aberrante, la verdad que es aberrante la frase”, afirmó.

No es la primera vez que el arzobispo cordobés cuestiona el rumbo económico del Gobierno. Rossi viene señalando el impacto de las políticas de Milei y del ministro Luis Caputo sobre el empleo registrado, las pequeñas y medianas empresas y los sectores más vulnerables.

Sus palabras coinciden, además, con el documento difundido este domingo por la Comisión Episcopal de Pastoral Social al finalizar la Semana Social 2026, que se realizó por primera vez en Córdoba bajo el lema “Puentes hacia el Bien Común”.

El documento reivindica la justicia social como “criterio estructurador” para alcanzar el bien común y plantea que el acceso al alimento, la vivienda, el trabajo digno, la educación, la salud y el transporte no son cuestiones abstractas sino “exigencias concretas de la dignidad humana”.

La Pastoral Social también colocó al trabajo en el centro de su diagnóstico. Lo definió como “el gran ordenador de la vida” y reclamó que la transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial no conviertan a la persona en una “variable de ajuste” frente a la eficiencia o el lucro.

El texto incorpora una referencia directa a la situación económica de las familias. La Iglesia expresó su preocupación por quienes, pese a esforzarse en múltiples empleos, deben asumir compromisos económicos y financieros que exceden sus posibilidades reales.

El contexto político y social en el que se producen estas definiciones no es menor. La Iglesia argentina se prepara para recibir a León XIV, en una visita que tendrá un fuerte componente pastoral pero que inevitablemente estará atravesada por la situación económica y social del país.

Rossi ya había anticipado su expectativa por la llegada del Pontífice y sostuvo que León XIV conoce la realidad argentina. “No llega con los ojos vendados”, afirmó. El arzobispo también dijo que el Papa encontrará un país “cascoteado” y consideró que su presencia puede contribuir a renovar la esperanza en medio de una situación social difícil.