El nuevo sistema del Banco Central permitirá cobrar las cuotas de créditos desde cuentas bancarias y billeteras virtuales, pero requiere autorización previa del usuario. Qué hay que saber para evitar débitos no deseados.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pondrá en marcha desde el 31 de agosto el denominado Cobro con Transferencia (CCT), un nuevo mecanismo que permitirá a bancos y entidades financieras cobrar las cuotas de préstamos directamente desde una cuenta bancaria o una billetera virtual.

El sistema funcionará de manera similar a un débito automático, aunque tendrá una diferencia clave: el usuario deberá prestar su consentimiento de manera explícita antes de que puedan realizarse los débitos.

Cómo funciona el nuevo sistema del BCRA

El Cobro con Transferencia fue diseñado para permitir el pago automático de cuotas desde cuentas identificadas con CBU o CVU, incluso cuando la cuenta desde la que se realiza el pago pertenece a una entidad diferente de aquella que otorgó el préstamo.

El mecanismo estará disponible para el cobro de cuotas de créditos y, posteriormente, el Banco Central prevé extenderlo a otros pagos periódicos.

Para utilizarlo, el cliente deberá autorizar previamente el cobro. Esa autorización será necesaria antes de que el prestamista pueda comenzar a solicitar las transferencias.

Por eso, si una persona no quiere adherir a este mecanismo para un nuevo préstamo, no debe aceptar los términos que habilitan el Cobro con Transferencia.

¿Pueden sacar dinero de una billetera sin autorización?

No. El CCT no habilita a una entidad a comenzar a debitar dinero de una cuenta o billetera virtual de manera automática sin el consentimiento previo del titular.

El BCRA estableció que la autorización debe ser expresa y otorgada por única vez antes de que comiencen los débitos. Además, el usuario puede solicitar la baja del consentimiento tanto ante el prestamista como ante el proveedor de la cuenta desde la que se realiza el cobro.

Cuántas veces pueden intentar cobrar una cuota

El nuevo sistema también establece límites para evitar que una entidad intente cobrar una cuota de manera reiterada.

El BCRA fijó un intento inicial y hasta dos reintentos, que deben realizarse con una diferencia de 48 horas entre cada operación.

Además, el prestamista deberá informar al cliente el día hábil anterior a la fecha en que se realizará el débito.

Qué pasa si no hay dinero en la cuenta

Si al momento del cobro no hay fondos suficientes, el sistema no permite realizar intentos ilimitados.

Una vez agotados los intentos establecidos por la normativa, la entidad deberá recurrir a otros mecanismos de cobro para reclamar la deuda.

El objetivo del BCRA es establecer un mecanismo de cobro más previsible y, al mismo tiempo, incorporar medidas de protección para los usuarios.

Una herramienta que reemplaza al Debin recurrente

El Cobro con Transferencia fue creado por el BCRA como una nueva modalidad de transferencias inmediatas y reemplaza las funciones que anteriormente cumplía el Debin recurrente para este tipo de operaciones.

Entre las condiciones establecidas se encuentra además que el mecanismo se utilice para cuotas fijas e iguales durante la vigencia del préstamo.

Qué tiene que tener en cuenta el usuario

Antes de aceptar un préstamo, es importante revisar las condiciones de pago y verificar si se está autorizando el Cobro con Transferencia.

En caso de no querer utilizar este mecanismo, no se debe prestar el consentimiento solicitado para habilitar los débitos automáticos.

A partir del 31 de agosto, bancos y proveedores alcanzados por la regulación deberán tener disponible el nuevo sistema.

Este enfoque es bastante mejor para SEO y Discover porque el lector encuentra rápidamente la respuesta a la pregunta central: “¿Me pueden sacar plata de Mercado Pago o de mi billetera sin permiso?” La respuesta correcta, según la normativa, es no sin autorización previa.