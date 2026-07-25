El vocero Ravier confirmó las sospechas del mercado que se vuelca al dólar futuro

El vocero de Milei, Adrián Ravier, pronosticó que el dólar podría en los próximos meses alcanzar los $1.800, una suba cercana al 20% respecto de los niveles actuales. Para el funcionario, de ocurrir, se trataría de una corrección “mínima” y sin un impacto significativo sobre el bolsillo de los argentinos. Esa no parece ser la opinión del mercado que comenzó a mostrar un renovado interés por cubrirse frente a una eventual devaluación.

Según un informe de Banco Comafi, la demanda privada de cobertura cambiaria ya supera los USD 8.000 millones, al considerar tanto las posiciones en bonos dollar linked como la venta de contratos de futuros del Banco Central. Se trata del nivel más elevado desde octubre de 2025, en la previa de las últimas elecciones legislativas.

El dato refleja un cambio de comportamiento de los inversores. Si bien la inflación se desaceleró y el dólar permaneció relativamente estable durante buena parte del primer semestre, la cercanía de la campaña electoral y la expectativa de una mayor volatilidad cambiaria impulsaron nuevamente la búsqueda de instrumentos que funcionen como seguro frente a una eventual depreciación del peso.

Desde mayo, el Tesoro emitió alrededor de USD 4.400 millones en títulos dollar linked, prácticamente el mismo monto colocado durante el último proceso electoral. El objetivo es absorber esa demanda de cobertura mediante instrumentos financieros y evitar que se traduzca en una mayor presión sobre el mercado cambiario.

En paralelo, el Banco Central también modificó su estrategia de intervención. De acuerdo con Comafi, aumentó su participación en el mercado de futuros y redujo el uso de bonos dollar linked, un esquema que le permite administrar la liquidez sin generar una absorción inmediata de pesos.

La última licitación del Tesoro también mostró ese cambio de humor. Los títulos atados al dólar explicaron cerca del 25% del total adjudicado, con colocaciones por aproximadamente USD 967 millones.

Para Milo Farro, research de Rava Bursátil, el cambio comenzó a hacerse visible desde principios de junio, luego de varios meses de estabilidad cambiaria. Según explicó, el mercado empezó a incrementar la demanda de cobertura y también cambió la forma en que el Banco Central interviene. Tras los vencimientos de mayo, la autoridad monetaria redujo su participación como oferente en el mercado de futuros y comenzó a utilizar con mayor intensidad la venta de títulos dollar linked en el mercado secundario. Sin embargo, el analista aclara que la demanda de estos instrumentos todavía no alcanzó los niveles que suelen observarse en la antesala de un proceso electoral.

Martín Burgos, director de la consultora Lado B, sostiene que detrás de este movimiento aparece un factor estacional. “La salida del cepo impulsó una mayor compra de dólares que terminó absorbiendo buena parte de las divisas que ingresaron durante los mejores meses de exportación. Ahora comienza el segundo semestre, cuando históricamente disminuye la liquidación del agro y aparece el clásico tobogán de divisas”, explicó.

El economista agregó que, con una Formación de Activos Externos que supera los USD2.000 millones mensuales, es posible que en los próximos meses se reduzcan las reservas y aumente la presión sobre el tipo de cambio.

“Más allá de lo que plantea Ravier, una suba del dólar atentaría contra el principal objetivo económico y político del Gobierno: llegar a las elecciones con un tipo de cambio estable. Ese es hoy uno de los pilares sobre los que se apoya la estrategia oficial y la principal arma de Milei para lograr reelegir “, concluyó Burgos.