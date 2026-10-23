Comienza el juicio por Hotesur y Los Sauces con Cristina y Máximo Kirchner entre los acusados

El debate oral comenzará este viernes a las 10 en los tribunales de Comodoro Py, con 19 imputados. La expresidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de lavado de activos, mientras que a su hijo se le atribuye el rol de organizador.

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzará este viernes ante el Tribunal Oral Federal 5, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner entre los principales acusados.

En total, son 19 los imputados en un proceso que investiga presuntas maniobras de asociación ilícita y lavado de activos vinculadas al patrimonio de la familia Kirchner.

La primera audiencia se realizará a las 10 en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. Para Cristina Kirchner será su tercer juicio oral por hechos de corrupción, mientras que Máximo enfrentará por primera vez un debate de estas características.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió unificar ambos expedientes el martes pasado, al revocar la decisión del tribunal de juzgarlos por separado. La medida respondió a los planteos de la fiscalía y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Para evitar una nueva postergación, el TOF 5 autorizó que los acusados participen de manera virtual en la audiencia inicial, exclusivamente durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Los abogados defensores deberán asistir de forma presencial. El tribunal aclaró que las próximas audiencias se desarrollarán presencialmente.

Las acusaciones contra Cristina y Máximo Kirchner

Según la acusación, Cristina Kirchner está señalada como jefa de una asociación ilícita y por lavado de activos en el expediente Los Sauces. A Máximo Kirchner se le atribuye el rol de organizador de esa asociación, además del delito de lavado.

En la causa Hotesur, ambos están acusados principalmente por lavado de activos. La imputación por asociación ilícita no se repite en ese expediente para evitar un doble juzgamiento por los mismos hechos.

La investigación apunta a un presunto mecanismo para canalizar fondos de origen ilícito hacia el patrimonio familiar mediante empresas hoteleras e inmobiliarias.

Uno de los ejes de la causa Hotesur es la firma Valle Mitre, vinculada al empresario Lázaro Báez. Según la acusación, la empresa pagó más de 28 millones de pesos entre 2008 y 2015 por habitaciones y servicios en los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, operaciones que los fiscales consideran que no se correspondían con una utilización real de esos servicios.

Quiénes son los otros imputados

Entre los principales acusados también se encuentran Lázaro Báez y su hijo Martín Báez, además de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, titulares del Grupo Indalo. La acusación sostiene que las operaciones investigadas incluyeron pagos a través de sociedades vinculadas a sus actividades empresariales.

La lista incluye, además, a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la expresidenta; su esposo, Patricio Pereyra Arandia; Osvaldo Sanfelice, el contador Víctor Manzanares y el escribano Ricardo Albornoz, junto con otros imputados a quienes se atribuyen distintos grados de participación en las operaciones societarias y financieras.

Florencia Kirchner quedó fuera del proceso luego de que la Cámara de Casación dictara su sobreseimiento firme.

El tribunal prevé desarrollar audiencias los lunes, viernes y sábados, con fechas adicionales para sostener la continuidad del debate.