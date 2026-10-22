La economía cayó en agosto y la industria y el comercio volvieron a retroceder: los datos del Indec

El EMAE del Indec registró una caída interanual del 1,7% en agosto de 2026. Industria y comercio lideraron las bajas, mientras que la minería mostró el mayor crecimiento.

La actividad económica argentina cayó 1,7% interanual en agosto de 2026, con fuertes retrocesos en la industria manufacturera y el comercio. Así lo informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) al publicar el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

En la comparación con julio, el indicador mostró un leve repunte del 0,1% en la medición desestacionalizada. Por su parte, el componente tendencia-ciclo no registró variaciones.

Los datos reflejan un escenario dispar entre los sectores de la economía: mientras la explotación de minas y canteras volvió a destacarse por su crecimiento, las actividades vinculadas con la producción industrial y el consumo registraron nuevas caídas.

Industria y comercio, entre los sectores que más restaron

La industria manufacturera cayó 3,2% interanual en agosto, mientras que el comercio mayorista, minorista y las reparaciones retrocedieron 3,5%.

Ambos sectores tuvieron la mayor incidencia negativa sobre el resultado general del EMAE y restaron, en conjunto, 0,9 puntos porcentuales. Su desempeño contrastó con el de las actividades vinculadas con los recursos naturales y los servicios públicos.

En total, diez sectores registraron bajas interanuales durante agosto. La caída más pronunciada correspondió a la pesca, que se desplomó 15,7%.

Según el informe, ese retroceso se produjo después de las fuertes subas registradas en junio y julio, cuando el sector había mostrado incrementos interanuales del 232% y el 300%, respectivamente. Esos resultados estuvieron influidos por una base de comparación particularmente baja.

Minería y energía lideraron las subas

Entre los sectores que crecieron, la explotación de minas y canteras registró un avance interanual del 11,1%, el mayor incremento entre las actividades relevadas. También se destacó electricidad, gas y agua, con una mejora del 4,3%.

Junto con hoteles y restaurantes, estos rubros aportaron 0,6 puntos porcentuales positivos al resultado general del indicador.

El desempeño de la minería volvió a sobresalir frente a la evolución de otros sectores productivos, en un contexto en el que la actividad económica mostró resultados muy diferentes según el rubro.

Qué pasó con la economía en lo que va de 2026

Pese a la caída de agosto frente al mismo mes de 2025, el acumulado de los primeros ocho meses del año todavía registró una suba del 1,2% interanual, de acuerdo con el Indec.

Sin embargo, el retroceso mensual en la comparación interanual y la desaceleración del crecimiento acumulado muestran que la recuperación no alcanza de la misma manera a todos los sectores.

El EMAE funciona como un indicador anticipado de la evolución del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que sus resultados permiten seguir de cerca el comportamiento de la economía antes de la publicación de las cifras trimestrales oficiales.