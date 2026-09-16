Trabajadores despedidos de Texey reclaman el pago de indemnizaciones y advierten que podrían iniciar acciones judiciales

Entre 40 y 45 trabajadores despedidos de la empresa Texey, en su mayoría choferes y algunos ayudantes de servicios, atraviesan un conflicto por el pago de sus liquidaciones tras el cambio de administración de la firma.

Uno de los trabajadores explicó que los despidos se produjeron hace aproximadamente cuatro meses, durante la gestión de los anteriores propietarios. Según relató, la empresa había presentado un procedimiento preventivo de crisis y, en ese marco, los trabajadores aceptaron una propuesta de pago que —según su testimonio— representaba menos de la mitad de lo que les correspondía y además sería abonada en varias cuotas.

La propuesta fue posteriormente formalizada mediante un acuerdo firmado en la Subsecretaría de Trabajo, donde se estableció que el primer pago debía realizarse el lunes 14 de septiembre. Sin embargo, los trabajadores aseguran que hasta el momento no recibieron el depósito ni obtuvieron respuestas de los responsables de la empresa.

Ante el incumplimiento, un grupo de trabajadores se presentó nuevamente este martes ante la Subsecretaría de Trabajo. Según explicaron, desde el organismo intentaron comunicarse con la apoderada que había firmado el acuerdo, pero tampoco obtuvieron respuesta.

Los trabajadores indicaron que ahora aguardarán el plazo correspondiente y, de persistir el incumplimiento, avanzarían con acciones judiciales.

Reclaman una respuesta

El trabajador entrevistado señaló que la situación viene desde hace entre seis y ocho meses y que algunos exempleados incluso habrían recibido cheques que luego resultaron sin fondos.

También explicó que, cuando los nuevos propietarios asumieron la empresa, mantuvieron una reunión con los trabajadores despedidos y se planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Según su relato, finalmente aceptaron condiciones inferiores a las que inicialmente reclamaban con el objetivo de poner fin a la incertidumbre.

“Si nos iban a prometer algo, que cumplieran”, sostuvo durante la entrevista, al remarcar que detrás de cada trabajador hay familias que dependen de esos ingresos.

De acuerdo con su testimonio, Texey contaba anteriormente con alrededor de 100 empleados, mientras que actualmente permanecerían entre 25 y 30 trabajadores. Además, afirmó que la empresa tendría actualmente poca actividad y que los empleados que continúan en la firma también atravesarían dificultades vinculadas al cobro de sus salarios.

El trabajador mencionó como actuales propietarios a Ariel Vega y Alejandro Cancio y señaló que representantes del Sindicato de Camioneros participaron de algunas de las reuniones.

Finalmente, los exempleados manifestaron su intención de obtener el pago acordado y expresaron el deseo de que la empresa pueda recuperarse y volver a generar fuentes laborales para trabajadores de Cutral Co, Plaza Huincul y la comarca.

La empresa tiene la posibilidad de brindar su versión sobre la situación y realizar las aclaraciones que considere correspondientes.