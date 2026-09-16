Plaza Huincul: comienza la novena de María del Rosario de San Nicolás y preparan la procesión

La comunidad de Plaza Huincul inicia este miércoles 16 de septiembre la novena de María del Rosario de San Nicolás, bajo el lema “Con María, construimos territorios de paz”, al cumplirse 30 años de su presencia y peregrinación en la comarca.

Las actividades se desarrollan en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en avenida Pedro Rotter y Santa Teresita, barrio Uno. La jornada comienza a las 18:15 con el rezo del Rosario y continúa con la celebración de la Misa.

Durante el primer día, el tema propuesto es “María, Madre de la Iglesia”, con el acompañamiento de las comunidades Santa Teresita del Niño Jesús y Jesús Divina Misericordia. La intención está dedicada al Papa, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos comprometidos.

En tanto, ya se confirmó la procesión de la Virgen para el jueves 25 de septiembre, que comenzará a las 15 horas desde la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, sobre avenida Pedro Rotter.

El recorrido continuará por avenida Pedro Rotter hasta avenida del Libertador, luego por Pasaje Tucho Pérez, siguiendo por avenida San Martín hacia la Municipalidad de Plaza Huincul. Desde allí, la procesión avanzará pasando frente a Bomberos Voluntarios y Cruz Roja, para continuar por avenida Keidel hacia Olascoaga, luego por Eguinoa, y finalizará con la Santa Misa en el Estadio Alianza.

La convocatoria invita a toda la comunidad a participar de las actividades religiosas y acompañar a la Virgen durante su recorrido por distintos sectores de la ciudad.