Suyai Contreras denunció presuntas torturas y amenazas tras una violenta agresión a su hermano en la Unidad 22

Suyai Contreras anunció que presentaría una denuncia penal en Fiscalía por presuntas torturas, privación ilegítima de la libertad, extorsión y amenazas de muerte. Según su relato, su hermano sufrió una fractura de nariz y otras lesiones durante una agresión dentro del establecimiento penitenciario.

Contreras relató en diálogo con Radio Fuego la grave situación que, según denunció, atravesó su hermano mientras se encontraba alojado en la Unidad de Detención N.º 22. La mujer aseguró que el interno fue atacado por varios reclusos y que cuenta con videos que aportaría como prueba ante la Justicia.

Según su testimonio, los hechos estuvieron precedidos por el robo del teléfono celular de su hermano y por mensajes y llamadas en los que le exigían dinero y drogas. Contreras afirmó que también recibió amenazas contra ella y su familia, por lo que solicitó asistencia policial y medidas de protección.

La mujer sostuvo que su hermano fue golpeado por cuatro internos, que lo habrían atado para agredirlo, y aseguró que sufrió una fractura de nariz. Además, manifestó que recibió nuevas amenazas para que no avanzara con la denuncia.

Contreras indicó que tenía previsto ser trasladada a Fiscalía para formalizar una presentación penal contra los presuntos responsables. También señaló que trabaja junto con su abogada y que se comunicó con el Comité contra la Tortura para solicitar intervención.

Finalmente, pidió que se investiguen los hechos y que se evalúe el traslado de los internos señalados, al considerar que la situación representa un riesgo para su hermano y su entorno familiar.

Las acusaciones corresponden al relato de Contreras y deberán ser investigadas por la Justicia.