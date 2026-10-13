Escuela 159: compraron nuevos juegos y proyectan obras para mejorar la seguridad

La Escuela 159 recibió una respuesta a los reclamos por el estado de los juegos y los espacios recreativos que representaban un riesgo para los alumnos. La directora, Jacqueline, confirmó que los nuevos juegos ya fueron adquiridos y que esperan que mejoren las condiciones climáticas para comenzar con la instalación.

Durante una recorrida por la institución, el director del Distrito Escolar II, Sergio Iril, y personal de Seguridad e Higiene evaluaron los sectores donde se colocarán los juegos y se realizarán modificaciones en las canchas. Mientras tanto, se mantienen medidas de precaución para evitar accidentes.

Otro de los reclamos está relacionado con el paredón del patio interno, cuya baja altura facilita el ingreso de personas durante los recesos y provoca hechos de vandalismo. Según informó la directora, está previsto que su elevación y otras mejoras se realicen durante las vacaciones de verano, cuando la escuela permanezca sin alumnos ni personal.

Si bien las gestiones avanzaron, durante la visita se advirtió que el arco metálico señalado anteriormente por su peligrosidad todavía permanece en el lugar y puede moverse con facilidad.

La comunidad educativa espera que las obras se concreten para garantizar espacios más seguros para los estudiantes.