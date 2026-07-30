Reabren causa por presunto fraude millonario contra la ART de Petroleros

La Justicia reabrió la investigación por una presunta estafa procesal que habría perjudicado a la ART vinculada al Sindicato de Petroleros mediante la presentación de certificados médicos falsos para reclamar indemnizaciones por supuestas incapacidades laborales.

El abogado de la aseguradora, Marcelo Gertriz Velasco, explicó que la maniobra detectada involucra, al menos, a tres abogados de un mismo estudio jurídico y a un médico de Neuquén. Según la denuncia, se presentaban informes médicos que atribuían altos grados de incapacidad a trabajadores que, en realidad, nunca habían sido examinados por ese profesional.

La ART aclaró que los trabajadores no serían parte de la maniobra, ya que acudían legítimamente a reclamar por sus dolencias, mientras que la documentación presuntamente falsa era incorporada posteriormente en las demandas judiciales.

Hasta el momento se detectaron al menos seis casos y la aseguradora continúa auditando otros expedientes para determinar si existen más situaciones similares. El perjuicio económico estimado ronda el millón y medio de dólares debido a la inmovilización de fondos destinados a afrontar esos reclamos.

La causa investiga posibles delitos de estafa procesal y uso de documentación falsa, con penas que podrían alcanzar hasta seis años de prisión, además de eventuales sanciones disciplinarias para los profesionales involucrados.