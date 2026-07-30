Llega el 1° de agosto: cómo hacer correctamente el ritual de la caña con ruda

Cada 1° de agosto, miles de personas en todo el país celebran el Día de la Pachamama con el tradicional ritual de tomar caña con ruda en ayunas, una costumbre de raíces guaraníes que busca atraer salud, alejar la mala suerte y pedir prosperidad para el resto del año.

La práctica nació en las comunidades guaraníes, que utilizaban la ruda por sus propiedades medicinales. Con el paso del tiempo, la incorporación de la caña durante la época colonial dio origen a una bebida a la que se le atribuyeron propiedades protectoras frente a las enfermedades y los rigores del invierno.

El ritual también está vinculado al homenaje a la Madre Tierra. En muchas familias se acostumbra derramar las primeras gotas de la bebida sobre la tierra o en una maceta como ofrenda a la Pachamama, pronunciando el tradicional “kusiya, kusiya”.

Para preparar la bebida, las hojas de ruda deben macerarse en caña o ginebra durante al menos una semana. La tradición indica que debe beberse en ayunas el 1° de agosto, ya sea en tres o siete sorbos, o en un trago largo, según la costumbre de cada región.

Quienes no puedan cumplir el ritual ese día aún pueden hacerlo hasta el 15 de agosto, siempre que la caña con ruda sea ofrecida por otra persona, según la creencia popular.