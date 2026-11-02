Hogar Crecer: problemas en las instalaciones de gas y agua retrasan el regreso de los jóvenes

El Hogar Crecer de Cutral Co mantiene suspendidas sus actividades habituales debido a problemas en las instalaciones de agua y gas que requieren reparaciones. Así lo confirmó su directora, Liliana Sáez, durante una entrevista con Radio Fuego.

Según explicó, una pérdida de agua provocó daños en sectores del baño y la cocina, mientras que la humedad y el paso del tiempo deterioraron las cañerías de gas, por lo que es necesario renovar toda la instalación para garantizar la seguridad.

Sáez indicó que inicialmente se había informado a las familias sobre la rotura del vehículo de traslado, que ya fue reparado. Sin embargo, ahora las obras de gas y agua impiden retomar el funcionamiento normal.

La directora aclaró que la institución permanece abierta de 8 a 15 y el personal continúa trabajando, por lo que las familias pueden acercar a los jóvenes por sus propios medios. Actualmente, el hogar cuenta con 16 jóvenes.

Por otra parte, señaló que quedaron pendientes los festejos por el Día de la Madre y el aniversario de la institución, que cumplió 35 años el pasado 22 de octubre. Las actividades serán reprogramadas una vez que se resuelvan los inconvenientes.

Finalmente, Sáez invitó a las familias a acercarse al establecimiento para consultar sobre la situación y recibir información directa.