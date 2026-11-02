ATEN realizará un paro de 48 horas y marchará en Neuquén por mejoras salariales

La seccional de ATEN de la comarca confirmó su adhesión al paro provincial de 48 horas previsto para el martes 3 y miércoles 4 de noviembre, en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno provincial. La medida incluirá una marcha en Neuquén capital el miércoles.

En diálogo con Radio Fuego, Patricia Gutiérrez Closs, secretaria gremial, y Agustina Shwab, secretaria de Prensa y Difusión, señalaron que las asambleas rechazaron por unanimidad la oferta oficial, que contempla un 4% de actualización por IPC semestral, por considerarla insuficiente frente al costo de vida y los alquileres.

Desde la seccional indicaron que el martes realizarán actividades locales y que el miércoles viajarán a Neuquén capital para participar de la movilización provincial. La concentración para partir desde Plaza Huincul será a las 8, mientras que la marcha está prevista para las 10:30.

Además, las representantes gremiales reclamaron que el Gobierno convoque a una nueva mesa de negociación para mejorar la propuesta salarial.

Por otra parte, este martes 3 de noviembre también se realizarán las elecciones de la CTA, de 8 a 17, con urnas fijas y volantes. ATEN integra un frente sindical que participa con la lista número 10.