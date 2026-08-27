Explosión en el Rincón del Mangrullo: Fiscalía apunta a una posible sobrepresión y descarta una explosión química

La fiscal Eugenia Titanti realizó una inspección en el yacimiento Rincón del Mangrullo, en Añelo, como parte de la investigación por la muerte de Jonathan David Meliqueo y Cristian Latorre, ocurrida el pasado 25 de agosto.

Durante el procedimiento se recorrió la zona donde ocurrió la explosión y se entrevistó a trabajadores, policías, médicos y otras personas que intervinieron antes y después del hecho. También participaron Bomberos, personal policial y funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente.

Bomberos presentó un informe preliminar sobre la Planta USP 2, operada por YPF. Según el documento, la rotura y agrietamiento de un caño de 12 pulgadas del sistema manifold y el desplazamiento de elementos por la onda expansiva permiten inferir que la explosión habría sido mecánica y se habría producido por una sobrepresión en el conducto.

El informe preliminar descartó, en principio, que se tratara de una explosión química, debido a que no se encontraron signos de combustión en los elementos cercanos.

Ahora, Fiscalía avanzará con el análisis de la documentación y los protocolos de operación de la planta. En tanto, los informes preliminares de autopsia determinaron que ambos trabajadores murieron como consecuencia de traumatismos provocados en el contexto de la explosión.