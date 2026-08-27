Cutral Co ya cuenta con Centro Emisor de Licencias y turnos por WhatsApp

La Municipalidad de Cutral Co inauguró el Centro Emisor de Licencias, que permitirá gestionar las licencias nacionales. Además, ya funciona un sistema de turnos mediante WhatsApp para evitar largas esperas y filas.

La directora de Licencias de Conducir, Claudia Suárez, aclaró que las licencias municipales otorgadas hasta el 4 de junio de 2026 continúan vigentes hasta la fecha de vencimiento que figura en el carnet y mantienen validez nacional y en países limítrofes.

En el caso de las licencias profesionales C, D y E, deberán ser nacionales cuando se utilicen para circular por rutas del país o en actividades que así lo requieran.

Para solicitar un turno, los vecinos deben enviar un solo mensaje de WhatsApp con nombre, apellido, DNI, foto de la licencia y el tipo de trámite a realizar.

📲 WhatsApp: 2996-840831

Desde el área solicitaron paciencia y evitar reenviar mensajes, ya que los turnos se asignan por orden de llegada.