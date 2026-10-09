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La celebración se realizará este sábado 10 y domingo 11 de octubre, en Onelli y Roca, con cerveza artesanal, gastronomía, música y producción local. El intendente Bruno Pogliano destacó el trabajo de organización y convocó a vecinos y turistas a participar. Además, habrá cortes de calles de 10 a 23 durante ambas jornadas.

El Bolsón se prepara para celebrar una nueva edición del Oktoberfest durante el fin de semana largo. La propuesta, organizada por la Municipalidad, tendrá lugar este sábado 10 y domingo 11 de octubre, de 14 a 23, en la intersección de las calles Onelli y Roca, con una programación que reunirá a cerveceros, productores, emprendedores y bandas musicales.

El evento contará con un patio cervecero, un patio gastronómico, un escenario, el Mercado de Producción Local y un espacio destinado a emprendedores, en una iniciativa que busca convocar tanto a vecinos como a visitantes y generar movimiento en los sectores turístico, comercial, gastronómico y cultural de la localidad.

Pogliano destacó la identidad cervecera de El Bolsón

El intendente Bruno Pogliano expresó su entusiasmo por la realización del evento y puso el acento en la identidad productiva de la localidad, reconocida por su tradición cervecera y el cultivo de lúpulo.

“Estamos muy contentos de generar esta propuesta, qué mejor que El Bolsón, cuna de la cerveza artesanal, para realizar el Oktoberfest en nuestra ciudad, cuna del lúpulo. Realmente nos estamos preparando con todo, con muchas ganas y con mucho trabajo de organización, con los cerveceros, con el patio gastronómico y con las bandas musicales”, destacó.

Además, el jefe comunal invitó a la comunidad y a los habitantes de localidades cercanas a sumarse a las actividades previstas para el fin de semana largo. “Aprovecho la oportunidad de invitar a todos los vecinos de las localidades cercanas a acercarse y a disfrutar de una buena cerveza, buena comida y buena música. Un lindo fin de semana largo”, manifestó.

Desde el Municipio señalaron que el Oktoberfest forma parte de una agenda de actividades impulsada por la gestión municipal para acompañar a los sectores vinculados al turismo, la gastronomía, el comercio y la producción local, y contribuir a sostener el movimiento económico durante todo el año.

Habrá cortes de calles durante ambas jornadas

Con motivo de la celebración, el Municipio informó que se dispondrán cortes de calles en el sector de Onelli y Roca durante el sábado y el domingo, entre las 10 y las 23.

La medida busca garantizar la seguridad, el orden y el normal desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta la concurrencia de público y la instalación de los distintos espacios destinados a la celebración.

Por este motivo, se solicita a vecinos y visitantes tener en cuenta las restricciones al momento de circular y prever recorridos alternativos, especialmente durante los horarios de mayor concurrencia.

Con cerveza artesanal, gastronomía, música y producción local como protagonistas, El Bolsón se prepara para vivir dos jornadas de encuentro en torno a una de las actividades que forman parte de su identidad productiva y turística.