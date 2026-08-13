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La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto y está destinada a escritores, editoriales, artistas y distintos hacedores culturales que quieran participar de la tercera edición del evento.

La Municipalidad de Trelew abrió la convocatoria para participar de la Feria del Libro y las Artes 2026, una propuesta que reunirá a escritores, editoriales, bibliotecas, librerías, artistas, artesanos, gestores y hacedores culturales de la ciudad y la región.

La tercera edición del evento se realizará del jueves 15 al domingo 18 de octubre en el salón de convenciones del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF).

La convocatoria está dirigida a distintos actores vinculados con la literatura, el arte y la producción cultural. Quienes quieran formar parte podrán hacerlo a través de stands, presentaciones de libros, charlas, talleres, exposiciones, intervenciones y otras iniciativas relacionadas con la literatura y las diferentes expresiones creativas.

El plazo para completar la inscripción permanecerá abierto hasta el lunes 31 de agosto. La inscripción se realiza mediante el formulario oficial dispuesto por la organización.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Trelew, a través de la Secretaría de Bienestar Integral, y busca fortalecer el acceso de la comunidad a distintas manifestaciones culturales, además de generar un espacio para visibilizar el trabajo de quienes integran el sector.

La convocatoria para la edición 2026 se produce luego de una destacada participación durante la edición anterior. En 2025, más de 15 mil personas asistieron a las cuatro jornadas de la Feria del Libro y las Artes.