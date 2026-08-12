​ ​El Festival “Corto Rodado” superó las 240 inscripciones para su 18ª edición 

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Con un récord de 247 producciones del país y el exterior cerró la inscripción para el certamen audiovisual. El evento se desarrollará del 22 al 27 de septiembre en Comodoro Rivadavia, consolidándose como un espacio referente para el cine independiente de la región.

El cine independiente vuelve a ser protagonista en Comodoro Rivadavia. La convocatoria cerró con una cifra histórica de 247 producciones anotadas, consolidando la proyección nacional e internacional de la propuesta audiovisual.

Con propuestas provenientes de diversos puntos de la Argentina y del extranjero, el certamen reafirma su rol como vitrina clave para la exhibición y promoción del cortometraje en la región.

La 18ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes “Corto Rodado”, el cual se llevará a cabo del 22 al 27 de septiembre de 2026.

Desde el área de Cultura municipal destacaron la respuesta de la comunidad audiovisual y remarcaron que el certamen ya se convirtió en un clásico del calendario cultural a nivel nacional que no deja de sorprender por la calidad de sus producciones. Asimismo, ponderaron el trabajo sostenido para posicionar a Comodoro como una pantalla federal, señalando que contar con cortometrajes de todo el país y de naciones vecinas genera una enorme satisfacción y representa un desafío significativo ante el creciente interés por el cine.

Las 247 obras seleccionadas para evaluar abarcan diversas miradas artísticas y nuevos formatos, distribuidas en las siguientes categorías:

Competencia Regional – Nacional (186 obras): Reúne producciones de 16 provincias argentinas (Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Salta, Tucumán, San Luis, La Pampa, Jujuy, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego y Neuquén).

Muestra Internacional “Sur sin Fronteras” (40 obras): Incorpora trabajos provenientes de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

Muestras Especiales (13 obras): Sección destinada a propuestas innovadoras como “Cortos creados con Inteligencia Artificial” y al fomento del talento local a través de “Desde el Sur, en Corto – Pantalla para nuevo cine estudiantil y emergente de la Patagonia”.

Competencia Juvenil “Minuto Rodado” (8 obras): Espacio integrado por producciones de un minuto realizadas íntegramente por jóvenes de Comodoro Rivadavia.

Con el proceso de inscripción concluido, el festival se encamina a su etapa organizativa previa al inicio de las proyecciones y actividades programadas para finales de septiembre en la ciudad.