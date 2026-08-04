​ ​Más de 30 mil personas ya pasaron por la Feria del Libro, marcando un récord en este evento cultural 

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Con salas colmadas, la participación de autores nacionales, talleres, espectáculos y más de 50 editoriales, la undécima edición vive un arranque masivo en la ciudad. Las actividades, totalmente gratuitas, continuarán desarrollándose en distintas sedes hasta el próximo domingo 9 de agosto.

Este gran evento nacional e internacional, registró una fuerte concurrencia de vecinos y vecinas de la ciudad, entre familias, grupos de amigos y delegaciones escolares, que se acercaron a disfrutar de talleres y charlas durante las jornadas del jueves al domingo pasadas, poniendo en valor la diversidad de propuestas que ofrece la agenda cultural de este año.

Entre los momentos más convocantes de estos primeros días, se destacaron las presentaciones de 76, Crónica de un año que cambió nuestra historia para siempre, de Felipe Pigna; Cabrón, de Reynaldo Sietecase; La llorería, de Martín Sivak, y La salud mental en el alto rendimiento deportivo, de Pablo Nigro, además del seminario intensivo de actuación “El intento”, con Emilia Mazer, y el multitudinario Tributo a Viejas Locas –Intoxicados-, en el Café Cultural. A esto se suma la feria de stands, que permanece abierta durante toda la programación con más de 50 editoriales, librerías y espacios de autores locales y nacionales.

Consultada sobre estos primeros días, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, expresó que, “los números confirman lo que veíamos sede por sede; la Feria se transformó en un punto de encuentro cotidiano para la ciudad. No es solo la cantidad de gente, es la diversidad: familias, escuelas, jóvenes que se quedan hasta la noche, adultos que vuelven día tras día a las charlas, talleres y presentaciones de libros. Eso es lo que buscamos con esta edición”.

Para este lunes se destaca la obra de teatro “Las de Siempre. Un chat de amigas” por Emilia Mazer, de 21 a 22 horas en el Centro Cultural. También, alrededor de las 16 horas, se realizó la presentación del Manual de Salud Pública de Nicolás Kreplak en el Auditorio.

Mientras que mañana, estará la charla Derechos Intelectuales en la Música por Esteban Agatiello -19:00 a 22:00- en la Asociación Portuguesa; cerrando la noche Dúo 440 de 23:00 a 23:59 horas en el Café Cultural.



La Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia continúa con entrada libre y gratuita hasta el domingo 9 de agosto, el programa se puede consultar en la página web https://cultura.vivamoscomodoro.gob.ar/ferialibro2026/agenda .