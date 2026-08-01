​ ​Comodoro recibirá la muestra de Esteban Kordic sobre la Guerra de Malvinas 

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La exposición, a cargo de Esteban kordic, reunirá pinturas y fotografías históricas de los ataques y operaciones aéreas de 1982. Estará abierta al público el 28 y 29 de julio en la sede de Veteranos de Guerra.

Comodoro Rivadavia albergará una muestra inédita sobre la participación de la Fuerza Aérea Argentina durante la Guerra de Malvinas. La exposición será inaugurada este martes 28 de julio a las 16:00 en la sede del Centro de Veteranos de Guerra y permanecerá abierta también el miércoles 29, con entrada libre y gratuita.

Luis Agüero, veterano de Malvinas, explicó que la muestra pertenece al investigador y expositor Esteban kordic, quien llegará desde Buenos Aires con una colección de pinturas y fotografías que reflejan algunos de los ataques y hechos más relevantes protagonizados por la Fuerza Aérea durante el conflicto de 1982.

Según detalló, parte del material está compuesto por pinturas realizadas a partir de los relatos de los propios pilotos, mientras que otras imágenes fueron tomadas por ellos durante las misiones de combate.

Agüero destacó que la elección de Comodoro Rivadavia como sede tiene un significado especial por el papel que desempeñó la ciudad durante la guerra.

“Comodoro fue el epicentro de la Guerra de Malvinas y el puente aéreo entre las islas y el resto del país. Desde aquí se coordinó el traslado de personal, equipos y abastecimiento hacia el teatro de operaciones”, señaló.

La muestra estará dividida en dos grandes ejes. Por un lado, abordará el enorme trabajo logístico realizado por la Fuerza Aérea, incluyendo el transporte de tropas, vehículos y materiales en aviones Hércules, además de las complejas maniobras de reabastecimiento de aeronaves de combate en pleno vuelo.

Por otro, exhibirá el accionar de los pilotos argentinos durante los ataques contra la flota británica. Agüero remarcó que esas operaciones provocaron “el mayor daño sufrido por la Royal Navy desde la Segunda Guerra Mundial” y resaltó la capacidad de los aviadores argentinos para volar a muy baja altura y evitar ser detectados por los radares enemigos.

Inicialmente, la exposición iba a extenderse durante tres jornadas, pero el cronograma fue modificado debido al inicio de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. De esta manera, podrá visitarse el martes 28 de julio, de 16:00 a 20:00, y el miércoles 29, de 9:00 a 20:00.

La actividad está dirigida a toda la comunidad. Las invitaciones fueron cursadas a integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y público en general, con el objetivo de difundir el rol que cumplió cada institución durante la guerra.

La sede del Centro de Veteranos de Guerra está ubicada en Rodríguez Mario 885, en el barrio Gas del Estado, sobre la ruta Provincial 39 camino a Diadema.