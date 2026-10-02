​ ​La Maratón Nacional de Lectura celebra su edición 2026 con foco en la ciencia ficción 

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Este viernes, niños, jóvenes y familias se unen para compartir el placer de leer. Con el foco puesto en la ciencia ficción, la jornada invita a imaginar otros mundos posibles.

Este viernes, instituciones educativas, bibliotecas y centros comunitarios de todo el país celebran la Maratón Nacional de Lectura 2026, una jornada dedicada a fomentar el hábito lector en niños y jóvenes mediante experiencias compartidas.

La propuesta central de este año, bajo el lema “Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles”, invita a los participantes a explorar la ciencia ficción como herramienta para reflexionar sobre el presente y proyectar futuros alternativos. Esta iniciativa, que cumple 24 años de trayectoria, busca consolidar la importancia de la formación de lectores en la sociedad actual.

El evento inaugural tendrá lugar en el barrio de La Boca, Ciudad de Buenos Aires, donde 80 alumnos de la Escuela Primaria Común N.º 10 compartirán una jornada de lectura junto a la reconocida escritora Victoria Bayona. La actividad se desarrollará de 9 a 11.30 en la sede de una fundación ubicada en la avenida Don Pedro de Mendoza 1987.

Tras el encuentro literario, los estudiantes participarán en talleres de escritura creativa coordinados por voluntarios y el equipo de Fundación Leer, recibiendo además libros de regalo como parte de la experiencia. Este modelo de trabajo se replica en diversas escalas a lo largo del territorio nacional, integrando a familias y docentes en el proceso.

Para garantizar el alcance de la jornada, las instituciones participantes cuentan con acceso a recursos educativos gratuitos. Entre ellos, se destacan guías de actividades, propuestas pedagógicas adaptadas por edades y encuentros virtuales con referentes del sector. Asimismo, la plataforma Desafío Leer ofrece un especial de textos clásicos de ciencia ficción para profundizar en la temática propuesta para esta edición.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal sigue siendo “acercar a niños y jóvenes a los libros y comunicar a toda la sociedad la importancia de formar lectores”, una misión que se renueva cada año con la participación activa de las comunidades locales.