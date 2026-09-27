​ ​Abbey Road cumple 57 años como uno de los discos más emblemáticos de The Beatles 

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Publicado el 26 de septiembre de 1969, el álbum fue el último que los cuatro integrantes grabaron juntos y dejó canciones y una portada que marcaron la historia de la música popular.

El 26 de septiembre se cumplen 57 años del lanzamiento de Abbey Road, uno de los discos más reconocidos de The Beatles y una obra que continúa presente en distintas generaciones. Publicado en Reino Unido en 1969, el álbum reunió a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en la última grabación que realizaron juntos como banda, aunque Let It Be salió posteriormente, en 1970.

Con la producción de George Martin, el trabajo reflejó una etapa de madurez creativa del grupo, con arreglos elaborados, experimentación en estudio y una combinación de estilos. Entre sus canciones se encuentran “Come Together”, “Something”, “Here Comes the Sun”, “Oh! Darling”, “Because” y “I Want You (She’s So Heavy)”.

La portada también se convirtió en una imagen emblemática de la cultura popular. La fotografía muestra a los cuatro músicos cruzando el paso peatonal frente a los estudios de Abbey Road, en Londres. Fue tomada en agosto de 1969 por Iain Macmillan y, de las seis imágenes realizadas durante la sesión, se eligió la quinta para la tapa del disco.

Otro de los elementos destacados del álbum es el medley de su segunda mitad, en el que varias canciones se enlazan hasta llegar a “The End”, una de las últimas grabaciones realizadas colectivamente por los cuatro integrantes.

Tras su publicación, Abbey Road alcanzó el primer puesto de los rankings de Reino Unido y Estados Unidos. El lanzamiento consolidó la repercusión internacional de The Beatles durante los últimos meses de actividad del grupo.

A más de cinco décadas de su aparición, el disco mantiene su presencia en la historia de la música y su portada sigue convocando a seguidores que visitan el conocido cruce londinense.