​ ​El Patagonia Drum Fest reunió a grandes bateristas en una jornada de música y solidaridad 

​ ​

Los reconocidos bateristas Alex Lays y Heber Vicente se sumaron a la V Edición del Patagonia Drum Fest en Trelew. Organizado por Mariano “Prócer” Moreno, el encuentro ofreció capacitaciones musicales a beneficio de entidades locales a través de la entrega de insumos solidarios.

La V Edición del Patagonia Drum Fest tuvo un gran arranque en la ciudad de Trelew. El evento que congregó a una importante cantidad de bateristas de toda la región y hoy tendrá su jornada de cierre. En esta oportunidad, el encuentro trajo consigo la visita de dos destacados exponentes del instrumento que trascienden las fronteras nacionales: Alex Lays y Heber Vicente.

Mariano “Prócer” Moreno, organizador principal del festival, destacó la trascendencia de esta jornada en diálogo con Crónica: “Nuevamente nos convoca el amor, la pasión por el instrumento, sus técnicas y en general la buena música”, expresó.

Asimismo, Moreno recalcó el carácter benéfico de la convocatoria al señalar que “la entrada busca que aportemos solidaridad: es un alimento no perecedero”. En ese sentido, profundizó sobre los valores que promueve el arte: “El valor humano tiene que ver muchísimo con la música que, como se sabe, jamás tiene fronteras. Representa parte de nuestra formación junto a la creatividad, compases, melodías y las ganas de tocar y progresar en lo que se hace”.

Intercambio técnico y referentes de trayectoria internacional

El festival ofreció una oportunidad única de intercambio entre el público local y las grandes figuras invitadas. “Es la posibilidad de que nuestros músicos y el público en general, el amante de la música, venga y entable cierta relación con el aporte de grandes referentes de la materia en Argentina”, aseveró Moreno.

Sobre la trayectoria de los artistas que engalanaron la actividad, el organizador brindó detalles del recorrido de cada uno: “Vino Ever Vicente, el batero de Caras Extrañas, ex La 25. Y después vino Alex Lyce, que es uno de los pocos bateristas que tiene un disco solista. Alex Lyce tiene el proyecto con Jorge Araujo, que es el batero de Divididos, y ha recorrido parte de España.”

Además, Moreno resaltó las conexiones internacionales de Lyce dentro de la escena musical global: “Alex Lyce tuvo el honor de tocar y estar en la casa del batero de Chick Corea y con el batero de Toto. Y con Colaiuta, que es el que tocó con Andy Summers y Cerati en la versión de Bring On the Night (Tráeme la noche), de The Police en castellano. Cuando fue Cerati a Estados Unidos, que hizo una versión buena, Alex estuvo ahí en la casa también. Con Chad Smith ha tenido contacto también, lo ha conocido, que es el batero de Red Hot Chili Peppers.”